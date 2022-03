La segunda parte de la quinta temporada de “The Good Doctor” se estrenó el lunes 28 de febrero de 2022 y finalmente se reveló el destino de la relación de Shaun Murphy (Freddie Highmore) y Lea Dilallo (Paige Spara) luego de que el protagonista del drama médico de ABC cancelara su boda en el anterior episodio.

En ‘Rebellion’ (5x08), Shaun se ve obligado a confrontar a Lea sobre su relación y determinar lo que realmente significa para ella. En tanto, el equipo debate sobre una cirugía plástica y Lim espera exponer el encubrimiento de Salen sobre la muerte de un bebé.

Cuando Shaun le dice a Lea que no pueden casarse ella intenta convencerlo de que pueden encontrar una manera de resolver sus problemas, pero Murphy se levanta para ir a la sala de emergencias.

LA SEPARACIÓN DE SHAUN Y LEA

Al final del octavo episodio de la quinta temporada de “The Good Doctor”, después de conocer la historia de desamor de Phil, un paciente que llegó por accidente automovilístico, Shaun regresa a casa y le dice a Lea que no quiere cancelar su boda y que son buenos el uno para el otro.

Sin embargo, una pregunta le da un giro a la situación y termina con su relación. Murphy asegura que le perdona por cambiar sus puntajes, pero necesita saber si cree que él no es lo suficientemente bueno para ella, ya que alguna vez le dijo que no podían tener una relación con debido a su TEA.

Por su puesto, esa pregunta lastima a Lea, quien explica que eso fue hace mucho tiempo. “¿Me estás diciendo en serio que no ves una diferencia en lo que siento por ti? ¿Que no he crecido en absoluto? ¿Que nuestra relación no ha crecido?”, exclama.

“Todo lo que estaba tratando de hacer era ayudar a alguien que amo, estar allí para ti como lo has estado para mí, pero parece que no puedes verlo de esa manera sin importar cuántas veces lo haya intentado. ¿Cada error que cometo va a ser algo que guardarás en mi contra para siempre?”, agrega.

Shaun trata de arreglar las cosas repitiendo que todo está perdonado, pero Lea ya no necesita su perdón. “Lo que estás diciendo es que no soy lo suficientemente buena para ti. Y si eso es lo que sientes, entonces tal vez no deberíamos casarnos. Y tal vez ni siquiera deberíamos estar viviendo juntos”, indica antes de marcharse.

El octavo episodio de la quinta temporada de “The Good Doctor” termina con Lea llorando en si automóvil y con Shaun acostado en el sofá, lamentando el final de su relación. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Se reconciliarán o el final definitivo?

LIM INTENTA EXPONER A SALEN

Luego de que Salen le pagara a la madre del bebé para que denunciará al hospital por negligencia y obligar al farmacéutico Dr. Fremes a renunciar tras firmar un acuerdo de confidencialidad, Lim intenta demostrar la culpabilidad de su nueva jefa.

Pero al final Fremes prefirió quedarse con indemnización y no decir nada en contra de Salen. Además, le informó de los planes de Lim, lo que desencadenará una guerra entre la directora ejecutiva y la jefa de cirugía de St. Bonaventure.