A inicios de febrero se anunciaba que Pedro Pascal y Bella Ramsey darían vida a Ellie y Joel en la serie de “The Last Of Us” que alista HBO, la cual es dirigida por Craig Mazin, creador de “Chernobyl”. En el proyecto también está involucrado Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego.

Y fue justamente este último, quien compartió la primera imagen de los actores -que ya han trabajado juntos en la exitosa serie “Game of Thrones”- en sus respesctivos personajes y lo hizo a través de su cuenta en Twitter con un emocionante mensaje.

“Cuando los vi por primera vez en el set con el traje completo, pensé: ‘¡Mie***! ¡Son Joel y Ellie!’ ¡La adaptación de HBO de The Last Of Us de Naughty Dog para PlayStation está a toda máquina!”, escribió en su mensaje, que fue una sorpresa por el The Last Of Us Day, que se celebró el domingo.

“No puedo esperar para mostrarles más (¡de todos nuestros proyectos!) Feliz #TLoUDay!!!”, agregó en su tuit. La instantánea muestra a Pedro Pascal y Bella Ramsey de espaldas, mirando lo que parece ser una nave aérea destruída que está en el horizonte, hacia donde aparentemente se dirigen.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!"



The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead!



Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

La serie de HBO cubrirá los eventos del juego original, que fue escrito por Druckmann, con la posibilidad de incluir contenido adicional basado en la secuela del juego, “The Last of Us Part II”, que se lanzó en junio del año pasado.

HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del juego. Evan Wells, presidente del mismo, será productor ejecutivo de la serie que es una coproducción con Sony Pictures Television y PlayStation Productions, junto a Carolyn Strauss.

