“The Mandalorian”, la serie original de Disney Plus, tiene lugar en los confines de la galaxia de Star Wars, seis años después de que Boba Fett, un cazarrecompensas de ascendencia mandaloriana, persigue a Han Solo en la secuela “El imperio contraataca” (“The Empire Strikes Back” en su idioma original).

Esta serie creada por Jon Favreau, no solo regaló a los fans la posibilidad de reencontrarse con algunos personajes y elementos icónicos de la franquicia, sino también la de explorar rincones insospechados del universo y conocer nuevos héroes y villanos que traerían problemas a los protagonistas.

En el estreno del Episodio 7 de “The Mandalorian”, a muchos les pareció como si tuviera algo que ver con la llegada de “Star Wars: The Rise of Skywalker” a los cines. Grogu debutó con un poder de la Fuerza único que luego se vería en la película de la saga Skywalker, uniendo inextricablemente las dos piezas épicas de la franquicia Star Wars.

¿Cuánto más de la serie insignia de Disney Plus ha aparecido en la película hasta ahora? Resulta que hay partes y piezas por todas partes, porque Jon Favreau, David Filoni y el resto del Lucasfilm Story Group han trabajado arduamente para conectarlo con todos los aspectos del Universo de Star Wars, incluida la trilogía secuela.

THE MANDALORIAN Y SUS 10 CONEXIONES CON EL ASCENSO DE SKYWALKER

10. La Fuerza Curativa

Grogu también utiliza el poder de curación de Rey (Foto: Disney Plus)

Una de las habilidades de la Fuerza más importantes que Grogu ha mostrado en “The Mandalorian” es ayudar a curar a otros, como cuando curó la herida de Greef Karga y le salvó la vida. Su debut en streaming coincidió con el lanzamiento de “The Rise of Skywalker”, no solo lo convirtió en canon sino que le dio a la serie y la película una fuerte conexión.

Si bien la curación de la Fuerza existe desde hace algún tiempo en “Star Wars Legends”, es un poder que solo se ha visto hasta ahora en los medios producidos para el Universo de Star Wars por Disney. Los personajes que pueden interpretarlo hasta ahora han sido Grogu, Rey y Ben Solo.

9. Red Five

X Wing (Foto: Star Wars)

Los fanáticos de “Star Wars” se regocijaron cuando vieron aparecer un X-wing familiar en el final de la temporada 2 de “The Mandalorian”. Solo había una persona volando Red Five en ese momento, y tenía un sable de luz verde, una mano enguantada negra y un corte de pelo juvenil. Así es, el héroe y veterano de la franquicia Luke Skywalker había venido a salvar el día y entrenar a Grogu.

Su famosa caza estelar haría otra aparición décadas más tarde en “The Rise of Skywalker”, cuando al igual que en los pantanos de Dagobah, el Ala-X de Luke estaba en el fondo del mar frente a Ahch-To. Esta vez, podría levantarlo él mismo, lo que hizo para proporcionar a Rey un medio para viajar a Exegol y derrotar al Emperador de una vez por todas.

8. Uso de individuos sensibles a la fuerza para la regeneración de Palpatine

Palpatine revivió en "Star Wars: The Rise of Skywalker" (Foto: Lucasfilm)

Al comienzo de la serie, The Client busca a Grogu por su sensibilidad a la Fuerza, buscando extraer parte de su ADN para usarlo en algún experimento misterioso. El objetivo de Moff Gideon es muy similar, y en la temporada 2 tiene éxito donde el leal imperial fracasó, adquiriendo parte del ADN de Grogu para algunos fines nefastos, que algunos fanáticos creen que puede ayudar en la regeneración del Emperador Palpatine.

La Trilogía Secuela ya mostró a la Primera Orden secuestrando a individuos sensibles a la Fuerza como Finn para llenar sus filas. Finn lidera un asalto terrestre contra un Destructor Estelar porque tiene un “presentimiento”, y su sensibilidad a la Fuerza lo ayuda a asestar un golpe decisivo contra la flota de la Orden Final.

7. La transferencia de conciencia de Snoke y Palpatine

Snoke es asesinado en "The Last Jedi" por Kylo Ren (Foto: Star Wars / Lucasfilm)

A cambio de las reparaciones en Nevarro, Mando acepta infiltrarse en una instalación imperial con Cara Dune y Greef Karga, pero lo que se supone que es un antiguo puesto de avanzada es secretamente una instalación científica. Lo que encuentran hace que no sea un esfuerzo de imaginación pensar que los experimentos en las instalaciones se relacionan con los eventos de “The Rise of Skywalker”.

Ellos encuentran una grabación del Dr. Pershing, quien menciona la necesidad de un donante de sangre que tenga un “recuento alto de M”, una referencia a los midiclorianos, las formas de vida microscópicas que existen en todas las células vivas que ayudan a facilitar la comunicación con la Fuerza.

Esa referencia, cuando se combina con la vista de varias cubas similares a la clonación, indica que esto podría ser donde se cultivaron los cuerpos para que Palpatine los habitara o controlara, como el Líder Supremo Snoke.

6. Ingeniería genética y clonación

Kuiil (Foto: Disney Plus)

Cuando interactúa por primera vez con Kuiil, Mando descubre que los Ugnaught tenían algo que ver con la ingeniería genética cuando usa la palabra “strandcast” para describir a Grogu. De la forma en que Kuiil lo explica, Grogu es “demasiado feo” para ser un strandcast, pero el uso del nuevo término en la franquicia de Star Wars apunta hacia el uso continuo de la clonación por parte de los Imperiales que se remonta a los días de la “Guerra de los Clones”.

En “The Rise of Skywalker”, Palpatine ha regresado a través de un uso inventivo de la clonación, aunque no para su propio cuerpo. Ha creado varios recipientes para que habiten su conciencia. Los fans saben específicamente que Snoke era un clon debido a la cantidad de clones de Snoke sin usar que se balancean en cubas en Exegol.

5. Rayos bláster amarillos

Blasters de rayos amarillos (Foto: Lucasfilm)

Ha habido una variedad de rayos bláster utilizados en la franquicia, siendo los colores más comunes el rojo y el verde, su tono brinda la capacidad de distinguir al amigo del enemigo. En la segunda temporada de “The Mandalorian”, mientras estaban en el planeta Trask, Bo-Katan y Koska Reeves y su tripulación usan rayos amarillos, que parecen ser únicos y raros.

Mientras buscan el buscador de caminos Sith en Mustafar, Kylo Ren lucha entre una multitud de peregrinos que protegen el castillo de Darth Vader, y la infantería de la Primera Orden detrás de él dispara rayos blaster amarillos, lo que quizás indica que 30 años después de “The Mandalorian”, ese tono es abundante.

4. Mariposas Azules y Ben Solo

Grogu, Ben Solo y las mariposas azules (Foto: Lucasfilm)

Cuando Grogu y Din Djarin se dirigen a Tython, es con la esperanza de que el pequeño usuario de la Fuerza pueda usar la piedra visual para enviar una señal a cualquier Jedi restante en la galaxia. Mientras Grogu se sienta en la piedra y parece entrar en un estado de meditación similar a un trance, las mariposas azules comienzan a rodearlo.

Es posible que un adepto de la Fuerza muy importante se haya acercado a él. “The Rise of Skywalker” presenta a los fanáticos a Ben Solo después de que Kylo Ren abandona su identidad Sith y abraza el lado luminoso. En la película puede ser la única vez que Ben aparece en la pantalla.

Sin embargo, en un episodio especial de “Star Wars Roll Out” para el canal oficial de YouTube de Star Wars Kids, Ben Solo está rodeado de mariposas azules. Es posible que a los 4 o 5 años, Ben Solo se comunicara con Grogu a través del espacio y el tiempo, al igual que lo hizo con Rey.

3. Leyes galácticas y reprogramación de droides

C-3PO reprogramándose (Foto: Lucasfilm)

Durante el tiempo de Mando con Kuiil, el ingeniero está ocupado recableando IG-11, un peligroso droide asesino que cree que será un perfecto dron doméstico capaz de mantener a Grogu a salvo. Él es capaz de reprogramar las funciones básicas de IG-11 “bajo los estatutos de la Nueva República”, lo que implica que el nuevo cuerpo gobernante necesitaba reescribir algunas de las leyes galácticas después de la caída del Imperio.

Ya había un precedente para los gobiernos que dictaban la programación de droides. En “The Rise of Skywalker”, la memoria de C-3PO debe reiniciarse para que pueda hablar el idioma de los Sith. Cuando se creó el Imperio, Palpatine ordenó que no se permitiera a ningún droide hablar la lengua antigua, y su programación se modificó en consecuencia.

2. Peinado de Rey

El peinado de Rey con tres coletas (Foto: Lucasfilm)

En el episodio de la temporada 2 “The Siege”, en el que Mando y Grogu se reúnen con sus viejos amigos Greef Karga y Cara Dune en Nevarro, Grogu es enviado a pasar tiempo con algunos niños en una escuela mientras Mando toma un trabajo secundario a cambio de reparaciones a su barco.

A medida que Grogu se adapta a la lección, los humanos que lo rodean reaccionan en varios niveles de madurez a la incorporación más nueva y más ecológica a su clase. Una niña que está sentada detrás de él usa su cabello con el mismo peinado de tres moños que Rey luce para “The Rise of Skywalker”, una apariencia que no había usado desde “The Force Awakens”.

1. Naves mandalorianas al rescate

Mandalorian Fang Fighter (Foto: Star Wars)

Aunque los fanáticos deben tener que esperar hasta la temporada 3 para ver el mundo natal del mandaloriano, han estado obteniendo piezas de la historia mandaloriana de varios personajes de la serie, como La Armera, Bo-Katan, Moff Gideon y, por supuesto, el propio Din Djarin.

Aunque los Mandalorianos y los Jedi tienen un historial de derramamiento de sangre entre ellos, cuando Lando Calrissian tiene que reunir aliados de la Resistencia para luchar contra la Orden Final, los Mandalorianos responden a la llamada. Como se puede ver en varias tomas, un Mandalorian Fang Fighter se encuentra entre las miles de naves que acuden en ayuda de Poe Dameron y la flota de la Resistencia.