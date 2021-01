“The Mandalorian” lleva la historia de Star Wars más allá de la saga Skywalker, pero también une a las tres trilogías aplicando las mejores partes de las películas originales. Si bien el viaje de Din Djarin solo se cruza con la trama que se ve en los largometrajes, el programa también se deja influenciar por otro gran producto de la franquicia: “Star Wars: The Clone Wars”.

La serie de televisión animada en 3D y CGI, fue creada por Lucasfilm en el 2008, debutando en Estados Unidos a través de HBO Family. La ficción de esta serie se ubica en la misma galaxia y saga que las películas de Star Wars, pero cuentan historias completamente diferentes para los personajes ya conocidos por los fans de la saga.

Fue de esta manera que los seguidores de sus historias conocieron a personajes como Ahsoka Tano y Bo-Katan Kryze, ambas siendo parte activa de las primeras temporada de “The Mandalorian” en su formato live-action. Su historia continuó luego de los eventos de “Star Wars Rebels”, otra serie animada de Lucasfilm.

Por ello, algunos espectadores de “The Mandalorian” han comprendido mejor por qué estos personajes tienen ciertas actitudes con Mando y Grogu, además de ver mejor el panorama general de todo el universo de Star Wars. Screenrant ha preparado una lista de los episodios que debes ver de “Star Wars: The Clone Wars” si también quieres comprender por completo la nueva serie de Disney Plus.

CAPÍTULOS DE “STAR WARS: THE CLONE WARS” QUE DEBES VER PARA COMPRENDER “THE MANDALORIAN”

La trilogía de Death Watch

En "Star Wars: The Clone Wars" se ve por primera vez el Darksaber (Foto: Disney Plus)

El arco de la historia de tres episodios de “The Mandalore Plot”, “Voyage of Temptation” y “Duchess of Mandalore” presenta la primera exploración de la continuidad del canon de la cultura y la historia mandaloriana. Durante innumerables años antes de la trilogía de la precuela, el gobierno de Mandalore ha sido gobernado por la facción pacifista “New Mandalorian”.

Sus clanes guerreros están en el exilio y Mandalore permanece neutral durante las Guerras Clon. La trilogía también presenta la versión canónica de Death Watch, un grupo terrorista que busca recuperar Mandalore y restaurar su cultura guerrera. Como se ve en “The Mandalorian”, el grupo rescató a un joven Din Djarin de las fuerzas separatistas durante las Guerras Clon. La trilogía también contiene la primera aparición del legendario Darksaber, manejado por el líder de Death Watch, Pre Vizsla.

La trilogía de Boba Fett

El origen de Boba Fett (Foto: Disney Plus)

La temporada 2 de “Clone Wars” termina con los episodios “Death Trap”, “R2 Come Home” y “Lethal Trackdown”, en los que un joven Boba Fett busca vengar a su padre matando al Maestro Jedi Mace Windu. Si bien la cultura mandaloriana no se explora en estos episodios, la caracterización de Boba sí. Aunque Boba Fett crece para convertirse en el mejor cazarrecompensas de la galaxia, este arco en “The Clone Wars” muestra sus pocas cualidades redentoras.

Un amigo necesitado

Ahsoka Tano (Foto: Disney Plus)

Habiendo estado ausente en la temporada 3, Death Watch regresa en la temporada 4 “A friend in need”, ahora con sede en Carlac, donde aterrorizan a los Ming Po. El episodio también presenta a la segunda al mando de la Guardia de la Muerte, Bo-Katan Kryze, cuya crueldad y brutalidad están en plena exhibición mientras participa en la inmolación de una aldea Ming Po.

Aunque retratada en gran parte como una aliada de Din Djarin en “The Mandalorian”, la naturaleza villana de Bo-Katan regresó en el final de la temporada 2. Desde su última aparición, la Guardia de la Muerte ya no está aliada con la Alianza Separatista, lo que explica por qué lucharon contra las fuerzas separatistas en la casa de Din Djarin, Aq Vetina.

La caída de Mandalore

"Star Wars: The Clone Wars" (Foto: Disney Plus)

“Eminence”, “Shades of Reason” y “The Lawless” muestran el fin de los nuevos mandalorianos y la posterior desestabilización de Mandalore. El antiguo Lord Sith Maul, después de haber sobrevivido a ser dividido en dos por Obi-Wan en el universo canon, se alía con la Guardia de la Muerte y otras organizaciones criminales, convirtiéndose en el Colectivo de la Sombra.

Después de derrocar a la duquesa Satine, Maul y Vizsla inevitablemente se vuelven el uno contra el otro, y Maul finalmente mata a Vizsla en un tradicional duelo mandaloriano por el liderazgo. A pesar de su derecho ahora legítimo sobre el Darksaber y Mandalore, Bo-Katan y una parte considerable de la Guardia de la Muerte se niegan a reconocer a un no mandaloriano como su líder, y así comienza otra Guerra Civil Mandaloriana.

El arco final de la temporada 5

Episodio en "The Wrong Jedi" donde acusan a Ahsoka Tano injustamente (Foto: Disney Plus)

En “Sabotage”, “The Jedi Who Knew Too Much”, “To Catch a Jedi”, y “The Wrong Jedi”, se culpa injustamente a Ahsoka de bombardear el Templo Jedi. Con Anakin y el Capitán Rex entre los pocos que creen en su inocencia, Ahsoka huye persiguiendo a las fuerzas de la República antes de ser finalmente capturada. Aunque Anakin demuestra que fue incriminada, Ahsoka elige no volver a unirse a la Orden Jedi y comienza su propio camino como usuaria de la Fuerza.

Este arco explica cómo y por qué Ahsoka dejó la Orden Jedi, y también proporciona un contexto para la desilusión de Ahsoka con la orden de la era de las precuelas. Ahsoka nunca ascendió oficialmente de su rango de padawan, por lo que nunca se convirtió en una verdadera Jedi.

El arco del asedio de Mandalore

El final de Ahsoka en Clone Wars está lleno de tristeza y se entiende por qué viajó sola todo este tiempo (Foto: Disney Plus)

El final de la serie de cuatro partes de “Star Wars: The Clone Wars” incluye “Old Friends Not Forgotten”, “The Phantom Apprentice”, “Shattered” y “Victory and Death”. En este épico y trágico arco de la historia final, Ahsoka, Rex y Bo-Katan lideran las fuerzas de resistencia clon y mandaloriana contra el Colectivo de Sombras de Maul en el clímax Asedio de Mandalore durante las Guerras Clon.

La campaña termina con la victoria de los Clones sobre los leales mandalorianos, la captura de Maul y Bo-Katan como regente de Mandalore, pero la Orden 66 y el surgimiento del Imperio Galáctico empañan rápidamente la victoria. Además de mostrar cómo Ahsoka sobrevivió a la Orden 66, el Asedio de Mandalore destaca su alianza con Bo-Katan.