Buenas noticias para los seguidores del universo Star Wars. La plataforma Disney Plus anunció la fecha de estreno para los nuevos episodios de la serie “The Mandalorian”.

Según se señaló en las redes sociales de la exitosa serie, los capítulos de la tercera temporada llegarán en febrero de 2023.

“The Mandalorian y Grogu continúan su viaje en la temporada 3 de ‘The Mandalorian’. Disponible en febrero de 2023 en Disney Plus”, se anunció.

“The Mandalorian” regresa sin Cara Dune

Gina Carano es una de las caras más conocidas de “The Mandalorian”, la serie de Disney+ ambientada en el universo de Star Wars y que es protagonizada por Pedro Pascal. La serie incluso ha sido considerada por la crítica como la salvadora de la franquicia tras algunos fracasos que incluyen la nueva trilogía.

La actriz y exluchadora de artes marciales mixtas estadounidense interpreta a Cara Dune, una ex soldado de la Alianza, que pasó a ser una mercenaria. Dune se une a Mando en la misión de proteger a Grogu (“The Child”) en tiempos políticos turbulentos entre la caída del Imperio y la formación de la Nueva República.

Sin embargo, tras dos temporadas de “The Mandalorian”, Gina Carano no regresará a la serie pues fue despedida por Lucasfilm por su última polémica en redes sociales. En un comunicado, la compañía señaló que la actriz “ya no es empleada de Lucasfilm y no hay planes para ella en el futuro”.

