“The Ministry of Ungentlemanly Warfare” se centra en una organización británica secreta formada en 1940 por el primer ministro Winston Churchill para realizar operaciones de espionaje y sabotaje en la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La película dirigida, coescrita y coproducida por Guy Ritchie utiliza un hecho histórico real, la Operación Postmaster, para crear una trama de ficción. A continuación, te comparto la fecha de estreno, el reparto, la sinopsis, la duración y otros detalles sobre la nueva cinta de Henry Cavill.

Además de Cavill, el largometraje escrito por Ritchie, Arash Amel, Eric Johnson y Paul Tamasy cuenta con las actuaciones de Freddie Fox, Henry Golding, Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Til Schweiger, Cary Elwes, Babs Olusanmokun, Henry Zaga y Danny Sapani.

¿EN QUÉ SE BASA “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”?

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare” se basa en el libro “Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII” de Damien Lewis publicado en 2014.

Alan Ritchson interpreta a Anders Lassen, uno de los hombres que Gus convoca para su misión, en la película "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (Foto: Lionsgate)

¿DE QUÉ TRATA “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, “esta comedia de acción cuenta la increíble historia real no contada de la primera organización de fuerzas especiales formada durante la Segunda Guerra Mundial por el Primer Ministro del Reino Unido Winston Churchill y un pequeño grupo de oficiales militares, incluido el autor Ian Fleming.

La unidad de combate ultrasecreta, compuesta por un grupo variopinto de pícaros e inconformistas liderados por Gus March-Phillipps, emprende una audaz misión contra los nazis utilizando técnicas de lucha poco convencionales y absolutamente ‘poco caballerosas’. En última instancia, el enfoque audaz del grupo de trabajo cambió el curso de la guerra y sentó las bases para el SAS británico y la guerra moderna de operaciones encubiertas”.

Por lo que he visto en el tráiler, luego de salir de prisión, Gus March-Phillipps se reúne con el equipo de Churchill para colaborar con una misión ultrasecreta. Para lograr su objetivo advierte que necesita a un equipo que podría no ser del agrado del primer ministro.

¿CÓMO VER “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”?

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare” se estrenó el 13 de abril de 2024 en Nueva York y llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 19 de abril.

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare” también estará disponible en Apple TV+, pero aún no tiene fecha de estreno.

TRÁILER DE “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”

Henry Cavill como Gus March-Phillipps

Eiza González como Marjorie Stewart

Alan Ritchson como Anders Lassen

Henry Golding como Freddy Alvarez

Alex Pettyfer como Geoffrey Appleyard

Hero Fiennes Tiffin como Henry Hayes

Babs Olusanmokun como Mr. Heron

Cary Elwes como Brigadier Gubbins ‘M’

Til Schweiger como Heinrich Luhr

Henrique Zaga como Captain Binea

Roger Snipes

Danny Sapani como Kambili Kalu

Freddie Fox como Ian Fleming

Olaf Kayhan como Train Nazi

Mert Dincer como Compound Nazi

Ethel von Brixham

Eiza González asume el rol de Marjorie Stewart, que se une al equipo de Gus, en la película "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (Foto: Lionsgate)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”?

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, producida por las compañías Jerry Bruckheimer Films y Black Bear Pictures, tiene una duración de 120 minutos, es decir, dos horas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE”?

El rodaje de “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” comenzó el 13 de febrero de 2023 en Antalya, Turquía, y terminó en abril de 2023.