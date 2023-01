“The Pale Blue Eye” (”Los crímenes de la academia” en español) es una nueva película de suspenso de Netflix protagonizada por Christian Bale. La producción dirigida por Scott Cooper tuvo un estreno limitado en cines de Estados Unidos en diciembre del 2022, pero el viernes 6 de enero llegará a nivel internacional, a través de la famosa plataforma de streaming.

El largometraje ambientado en 1830 se basa en la novela homónima de Louis Bayard, que relata la historia del detective Augustus Landor. Este debe resolver un asesinato espeluznante en la Academia Militar de EE. UU. con la ayuda de un astuto cadete, Edgar Allan Poe.

¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de “The Pale Blue Eye”? A continuación, descubre quién es quién en la película de Netflix.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE PALE BLUE EYE”?

1. Christian Bale como el detective Augustus Landor

Augustus Landor es el protagonista de la historia. Se desempeña como el principal detective de los trágicos eventos que tienen lugar en West Point. El actor que lo interpreta es el ganador del premio de la Academia, Christian Bale.

El artista ha trabajado previamente con el director Scott Cooper en las películas “Out of the Furnace” y “Hostiles”. Además, tiene en su filmografía reconocidos proyectos como “American Psycho”, “The Fighter”, “Vice”, “Ford v Ferrari” y la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman.

Christian Bale como el detective Augustus Landor (Foto: Netflix)

2. Harry Melling como Edgar Allan Poe

Antes de ser el famoso autor, Edgar Allan Poe era un joven cadete. En la ficción, él se une a Landor para resolver el misterio detrás de la ola de muertes en West Point.

Harry Melling es el actor que le da vida al personaje. Seguramente más de uno lo reconoce por su papel como Dudley Dursley en la saga de películas “Harry Potter”. Aunque, en los últimos años, también ha sido parte de “The Ballad of Buster Scruggs”, “The Queen’s Gambit” y “The Old Guard”.

Harry Melling como Edgar Allan Poe en "Los crímenes de la academia (Foto: Netflix)

3. Lucy Boynton como Lea Marquis

Lea Marquis es la hija del médico de West Point y se presenta como una peligrosa distracción para Edgar Allan Poe. La actriz que la interpreta es la estadounidense-inglesa Lucy Boynton, quien ha trabajado antes en “Bohemian Rhapsody”, “Sing Street” y “Why Didn’t They Ask Evans?”.

Lucy Boynton como Lea Marquis en la película “The Pale Blue Eye” (Foto: Netflix)

4. Gillian Anderson como Julia Marquis

Todo un lujo contar con Gillian Anderson en el reparto de cualquier producción. La maravillosa actriz le da vida a Julia Marquis, la matriarca de la familia de la joven Lea en esta película. Entre los proyectos previos de la ganadora del Emmy se encuentran: “The X-Files” , “Sex Education”, y “The Crown”.

Gillian Anderson como Julia Marquis en la película "The Pale Blue Eye" (Foto: Netflix)

5. Charlotte Gainsbourg como Patsy

Patsy es una camarera local que se relaciona con Augustus Landor y, por ello, conoce sus secretos. El personaje es interpretado por Charlotte Gainsbourg, famosa por sus proyectos al lado del realizador Lars Von Trier: “Antichrist”, “Melancholia” y “Nymphomaniac vol. II”.

Charlotte Gainsbourg como Patsy en la película “The Pale Blue Eye” (Foto: Netflix)

6. Timothy Spall como el coronel Thayer

El coronel Thayer es el oficial de West Point que recluta a Augustus Landor para tratar de salvar la reputación de la academia. El actor detrás de esta figura es Timothy Spall, quien ha trabajado previamente en “Spencer”, la saga “Harry Potter”, “Enchanted” y “Sweeney Todd”.

Timothy Spall como el coronel Thayer en la película “The Pale Blue Eye” (Foto: Netflix)

7. Simon McBurney como el Capitán Hitchcock

Simon McBurney es un reconocido dramaturgo que ha participado en las producciones “The Last King of Scotland”, “Mission: Impossible - Rogue Nation” y “La teoría del todo”. Su personaje es el Capitán Hitchcock, a quien no le agrada Landor.

Simon McBurney como el Capitán Hitchcock en la película “The Pale Blue Eye” (Foto: Netflix)

8. Toby Jones como el Dr. Daniel Marquis

El Dr. Daniel Marquis es el padre de Lea y principal sospechoso para el detective Landor. El artista que lo interpreta es Toby Jones, reconocido por su participación en “Los juegos del hambre”, “Frost/Nixon” y “My Week with Marilyn”.

Toby Jones como el Dr. Daniel Marquis en la película “The Pale Blue Eye” (Foto: Netflix)

9. Robert Duvall como Jean-Pepe

El maestro Robert Duvall interpreta a Jean-Pepe en la película, un experto al que visitan Landor y Edgar Allan Poe durante su investigación. La estrella ganadora del Oscar tiene joyas del cine en su filmografía, como “The Godfather”, “Matar a un ruiseñor” y “Apocalypse Now”.

Robert Duvall como Jean-Pepe en la película “The Pale Blue Eye” (Foto: Netflix)

Otros actores que forman parte del reparto de “Los crímenes de la academia”:

Harry Lawtey como Artemus Marquis

Hadley Robinson como Mattie

Joey Brooks como el cadete Stoddard

Brennan Keel Cook como el cadete Huntoon

Gideon Glick como el cadete Horatio Cochrane

Fred Hechinger

Matt Heim como el cadete Fry

Steven Maier como el cadete Llewllyn Lee

Charlie Tahan como Loughborough

El póster de "The Pale Blue Eye" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “THE PALE BLUE EYE”?

“The Pale Blue Eye” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde el viernes 6 de enero del 2023. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Mira aquí el tráiler de la película “Los crímenes de la academia”: