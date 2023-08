“El verano en que me enamoré” despidió su temporada 2 con una resolución por parte de Belly (Lola Tung): ¿con quién se queda, Conrad (Christopher Britney) o Jeremiah (Gavin Casalegno)? La protagonista se tuvo que decidir por uno de los hermanos y su resolución se pudo conocer en el capítulo 8 de la serie de Amazon Prime Video.

En la anterior entrega, el final estuvo marcado por el beso de Belly y Conrad. Sin embargo, su relación no se llegó a concretar y dio más giros en los que se ha envuelto Jeremiah. ¿Cómo será el enfrentamiento entre el amor romántico y el de hermanos? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

En el capítulo 8 de la temporada 2 “El verano en que me enamoré”, los sentimientos de Belly crecieron hacia Jeremiah, a pesar de que todavía sentía algo romántico por Conrad. Envuelta en un triángulo amoroso con los hermanos, la joven cae ante el primero. Cuando se dan un beso, terminan sorprendidos por Conrad, quien actúa de manera ridícula para romper la magia entre ellos.

El trío, además, queda atrapado en un viaje incómodo en automóvil y luego en un cuarto de hotel por una tormenta. La situación no puede ser más peculiar, pero al momento de dormir, cuando los hermanos le ceden la cama a la muchacha, algo cambia de manera radical.

Porque ambos conversan y concluyen que nadie debería separarlos como hermanos. Así es cómo Conrad, de manera silenciosa, se aleja de Belly y deja que ambos exploren su felicidad.

Así es cómo Jeremiah acompaña a Belly al campamento de voleibol para que pueda reincorporarse al equipo, lo que es aceptado por el entrenador. La joven se siente plena de volver a disfrutar del deporte y siente que estar al lado de Jeremiah es la mejor decisión.

Así es cómo, al final de la temporada 2 de “El verano en que me enamoré”, Belly se decide por Jeremiah, dejando atrás lo que sentía por Conrad, quien se ha mantenido distante pero que, en realidad, está sufriendo, silente, porque no ha podido olvidar a la joven.

Los hermanos protagonistas de “El verano en que me enamoré” (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 2?

El final de la temporada 2 de “El verano en que me enamoré” significa que el triángulo amoroso, en realidad, todavía no se ha resuelto. Sí, Belly decidió quedarse con Jeremiah pero Conrad, muy en el fondo, todavía no pierde esperanzas de reconquistarla, lo que se verá en la temporada 3 de la serie de Amazon Prime Video.

Mientras tanto, la segunda entrega ha demostrado que Belly ha priorizado su bienestar y Jeremiah ha estado cada vez más cerca en ese sentido. El joven ha entendido lo que es importante para la persona de la que está enamorado y ha luchado para que lo cumpla.

Además, Belly ha entendido que Jeremiah sí ha luchado por que su relación funcione, se concrete, lo que ha descartado con Conrad. Lo que no sabe es que el otro hermano lo ha hecho a propósito y todavía alberga amor en su corazón. ¿Qué pasará cuando lo descubra? La pregunta queda abierta para los siguientes episodios.

¿CÓMO VER “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Las dos temporadas de “El verano en que me enamoré” se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Para ver los episodios, de manera online, debes suscribirte e ingresar a través de este enlace.