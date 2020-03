The Trials of Gabriel Fernández es una serie documental de Netflix que cuenta la terrible vida que tuvo el pequeño Gabriel Fernández a manos de su madre y el novio de esta. El director de esta producción buscó durante muchos días y semanas la versión de Pearl Aguirre, Isauro Aguirre y los directivos del departamento de Servicios para niños y familias (DCFS, por sus siglas en ingles) pero no obtuvo respuesta alguna.

Antes de lanzar este proyecto por la señal del gigante de streaming, Brian Knappenberger quería cerrar todos los cabos sueltos para tener ambas versiones sobre este caso que en 2013 conmocionó a la ciudad de Los Angeles. La docuserie también explora los fallos y errores del sistema de protección a menores en Estados Unidos.

“Nos esforzamos mucho por hablar con ellos”, dijo Knappenberger a TheWrap. “Fueron demonizados en la prensa y lo que hicieron es incomprensible, pero aún así queríamos entenderlos de una manera más profunda. Establecimos un mecanismo donde podían llamarnos desde la prisión y tenían mi número personal. Durante seis meses, llevé las preguntas que quería hacer en mi bolsillo porque nunca supe cuándo y si iban a llamar. También les escribimos muchas cartas, pero no recibió respuesta alguna", comentó el director.

The Trial of Gabriel Fernández: la serie documental sobre el asesinato a un niño de 8 años

¿CUÁLES HAN SIDO LAS PREGUNTAS QUE NO SE RESOLVIERON EN LA SERIE DOCUMENTAL?

“The Trials of Gabriel Fernández” está basado en los informes que realizó el periodista del LA Times Garrett Therolf. El comunicador narra cómo durante ocho meses, Gabriel, de 8 años, fue sometido a horribles torturas, que incluyeron golpizas regulares, disparos en la cara con un Pistola BB, forzada a comer arena para gatos, encerrada en un armario durante horas y rociada con pimienta. La cruel pesadilla finalmente terminó cuando su madre y su novio lo mataron a golpes en 2013.

La peor parte de este informe es que el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCSF) y las fuerzas del orden público fueron llamados al lugar varias veces antes de la muerte del niño, y no se tomaron medidas. En un momento, los trabajadores sociales incluso le ordenaron a Gabriel que dejara de mentir, lo que permitió a sus abusadores continuar la tortura hasta el final espeluznante.

Brian Knappenberger quería saber qué pasó por la mente de la pareja para torturar al niño hasta la muerte y peor aún por qué las autoridades no hicieron absolutamente nada para salvar a este pequeño que muchas veces pidió ayuda.

“Sin lugar a dudas, el mayor desafío fue lograr que DCFS nos hablara, y queríamos una entrevista con el actual director de DCFS, Bobby Cagle”, explicó Knappenberger. “Les pedimos 1 año y medio; su primera excusa fue que él no era el director de DCFS cuando Gabriel murió. Pero eso fue extraño, especialmente porque nuestra pregunta era cómo habían cambiado las cosas y cómo estaban abordando la situación. Desafortunadamente, no obtuvieron respuesta alguna ".

“Es decepcionante que una agencia pública que toca a la gente no quiera hablar. El público merece algo mejor. Tienen la responsabilidad de hablar sobre este tema, y ​​su instinto es ser reservado y considerarlo más como un problema de relaciones públicas. Se trata de proteger la institución a toda costa”, agregó el director.

No cabe duda que existen muchas interrogantes al rededor del caso de Gabriel Fernández y el director Brian Knappenberger espera que después de esta serie documental que se estrenó en Netflix se pueda esclarecer más este terrible hecho.

Un gran jurado acusó a Pearl Fernández e Isauro Aguirre por cargos de asesinato y una circunstancia especial de tortura. Sin embargo, solo Aguirre terminó enfrentando la pena de muerte (Foto: YouTube)

