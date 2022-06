¿En que se diferencia el Hotel Obsidian del Hotel Oblivion?

Hotel Oblivion es una miniserie de siete entregas, publicada a partir de octubre de 2018.

En la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, los protagonistas de la serie de Netflix basada en los cómics escritos por Gerard Way desde 2007 y publicados por Dark Horse deben lidiar con un nuevo escuadrón de hermanos Hargreeves mientras una misteriosa fuerza comienza a causar estragos en la ciudad.

Al darse cuenta que ya no tienen un hogar en la casa de Sir Reginald (Colm Feore) se refugian en el Hotel Obsidian, se trata del lugar favorito de Klaus (Robert Sheehan) y que gracias a su decoración y empleados trasporta a sus huéspedes a otra época.

De acuerdo a la descripción de Número Cuatro, era un hotel prestigioso para los ricos y poderosos, pero en 2019 se convirtió en una casa de fiestas para los marginados de la sociedad. Pero ¿qué más se sabe del Hotel Obsidian y en que se diferencia del Hotel Oblivion que aparece en los cómics?

¿QUÉ ES EL HOTEL OBSIDIAN?

Por lo visto en un flashback de la tercera temporada de “The Umbrella Academy”, en 1918, Sir Reginald Hargreeves buscaba una puerta interdimensional que le permitiera cambiar su línea de tiempo para revivir a su esposa. Cuando finalmente la encuentra flotando en el aire sobre un campo de cultivo elabora un plan para acceder a ella.

Para camuflarlo, construye el Hotel Obsidian a su alrededor y oculta el portal en la suite White Bufalo, que es un túnel directo desde el mundo normal hacia la otra dimensión conocida como Oblivion.

Después de que Diego y Lila descubren el portal, lo cruzan y se encuentran con un samurái asesino, Reginald revela a los miembros de la Umbrella Academy que a través de esa puerta secreta en su habitación personal del Hotel Obsidian se accede a una dimensión de bolsillo que contiene un duplicado del hotel.

Asimismo, les explica que ese lugar es en realidad una máquina que al recibir las partículas doradas que le otorgan los poderes a los protagonistas de la serie de Netflix permite restablecer la línea de tiempo.

El Hotel Obsidian en la tercera temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

¿QUÉ ES EL HOTEL OBLIVION?

Mientras que en los cómics escritos por Gerard Way y dibujados por Gabriel Bá, aunque el Hotel Oblivion también se construyó bajo la supervisión de Sir Reginald Hargreeves y esconde una dimensión de bolsillo, no es un hotel sino una prisión para los villanos que fueron derrotados por los Umbrella Academy.

Además, ese lugar alberga un poderoso monstruo de otro mundo, que los villanos utilizan para escapar de la prisión.

En conversación con The Wrap, el showrunner Steve Blackman explicó por qué la tercera temporada de “The Umbrella Academy” no adaptó completamente a Hotel. “Intento ser siempre respetuoso con el material original, pero Gerard y yo llegamos a un buen punto en el que él acepta que el programa de televisión y la novela gráfica ya no son lo mismo. En realidad, somos una especie de simbióticos donde hay cosas en el programa de televisión que influyen en cómo él continúa con las novelas gráficas, y claramente lo que hace en las novelas gráficas influye en lo que hacemos en el programa de televisión”, señaló.