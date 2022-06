Tras una larga espera, la tercera temporada de “The Umbrella Academy” está próxima a estrenarse a través de Netflix. Basada en la popular serie de cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, la ficción nos mostrará qué ha sido de la vida de Viktor (Elliot Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda) y compañía.

En esta nueva entrega de la serie de televisión, nuestros protagonistas regresan a su hogar luego de detener el apocalipsis. Sin embargo, se encuentran con un nuevo grupo de hermanos Hargreeves, quienes forman parte de los ‘Sparrows’. Tal como ellos, estos miembros están diferenciados por dígitos y aquí te contamos quién le da vida al Número 4 de este nuevo equipo.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce quién es Jake Epstein, el actor que hace de Alphonso Hargreeves en la temporada 3 de “The Umbrella Academy”.

Jake Epstein, el actor que hace de Alphonso Hargreeves, forma parte de la temporada 3 de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES JAKE EPSTEIN?

Jake Epstein es un actor y cantante canadiense mejor conocido por su papel de Craig Manning en la serie de televisión “Degrassi: The Next Generation”. Además, ha participado en películas como “Full Out”.

El artista interpretó el papel principal en muchas obras escolares y asistió a la Escuela de Artes Claude Watson en Toronto. A través de sus redes sociales, se declara un gran admirador de los Beatles y menciona a John Lennon como uno de sus grandes ídolos.

El intérprete proviene de una familia judía. Su madre, Kathy Kacer, es una escritora ganadora del Premio Norma Fleck de cuentos infantiles sobre el Holocausto y su padre, Ian Epstein, es abogado. Tiene una hermana mayor llamada Gabi, quien es actriz y cantante de jazz.

DATOS PERSONALES DE JAKE EPSTEIN

Nombre completo: Jacob Lee Epstein

Jacob Lee Epstein Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1987

16 de enero de 1987 Lugar de nacimiento: Toronto, Canadá

Toronto, Canadá Edad: 35 años

35 años Signo zodiacal: Capricornio

Capricornio Años activo: 1999 – presente

1999 – presente Pareja: Vanessa Smythe

Jacob Lee Epstein es el nombre completo del actor nacido en Canadá (Foto: Jake Epstein / Instagram)

¿QUÉ PAPEL INTERPRETA JAKE EPSTEIN EN “THE UMBRELLA ACADEMY”?

El actor Jake Epstein interpreta a la contraparte de la línea de tiempo de Klaus Hargreeves. Él es Alphonso Hargreeves, Número 4 de los Sparrows, descrito como un luchador contra el crimen lleno de cicatrices, con un sentido de humor mordaz y que disfruta regañando verbalmente a sus enemigos.

Tiene, también, la capacidad de dañar a otros causando dolor a su propio cuerpo. Como curiosidad, Netflix revela que el personaje disfruta de una buena pizza y un pack de cervezas.

PROYECTOS DE JAKE EPSTEIN

En el cine

2004: “Crown Heights”

“Crown Heights” 2007: “Charlie Bartlett” como Dustin Lauderbach

“Charlie Bartlett” como Dustin Lauderbach 2012: “Blood Pressure” como Josh Trestman

“Blood Pressure” como Josh Trestman 2015: “4th Man Out” como Marc the artist

“4th Man Out” como Marc the artist 2015: “Borealis” como Fergus

“Borealis” como Fergus 2015: “Full Out” como Coach Pierce

“Full Out” como Coach Pierce 2018: “Mouthpiece” como Danny

En televisión

2009: “Degrassi Goes Hollywood” como Craig Manning

“Degrassi Goes Hollywood” como Craig Manning 2016–2017: “Degrassi: Next Class” como Craig Manning

“Degrassi: Next Class” como Craig Manning 2016–2018: “Designated Survivor” como Chuck Russink

“Designated Survivor” como Chuck Russink 2017–2019: “Suits” como Brian Altman

“Suits” como Brian Altman 2017: “Gone” como Stephen

“Gone” como Stephen 2019: “Frankie Drake Mysteries como Bruce Fordham

“Frankie Drake Mysteries como Bruce Fordham 2020: “Star Trek: Discovery como Dr. Attis

“Star Trek: Discovery como Dr. Attis 2021: “Eight Gifts of Hanukkah como Daniel Myers

“Eight Gifts of Hanukkah como Daniel Myers 2022: ”The Hardy Boys” como Mr. Munder

”The Hardy Boys” como Mr. Munder 2022: ”The Umbrella Academy”, temporada 3 - Serie en la que el actor hace de Alphonso Hargreeves.

CANCIONES DE JAKE EPSTEIN

Como músico, Jake Epstein ha lanzado diversas canciones que han sido incluidas en los discos de algunos proyectos en los que ha estado involucrado.

“My Window” — Del álbum “Music from Degrassi: The Next Generation”

— Del álbum “Music from Degrassi: The Next Generation” “Rescue You” — Del álbum “Degrassi Goes Hollywood: Music from the Original Movie”

— Del álbum “Degrassi Goes Hollywood: Music from the Original Movie” “Swan Song” — Del álbum “Degrassi Goes Hollywood: Music from the Original Movie”

JAKE EPSTEIN EN INSTAGRAM