El primer episodio de los 6 capítulos adicionales de la temporada 10 de “The Walking Dead” ya está listo para estrenarse. La fanaticada de la serie se esperó que en esta última parte de la temporada se pudieran aclarar dudas, tener un panorama limpio y sin cabos sueltos para la temporada 11 que se estrenará en verano del 2021.

El episodio se llama “Home Sweet Home”, y en el podemos ver a Maggie y a Daryl en el reencuentro que todos esperaban. Maggie hace su entrada en un momento muy preciso para ayudar a la comunidad de Alexandria y Hilltop, que estaban en una confrontación con los susurradores.

Dando un vistazo hacia el pasado y la partida de Maggie, esta tomo la decisión de irse con su hijo para poder encontrar a Goergie y entre ellos poder lograr la formación de una nueva comunidad. Sin embargo, ahora es su regreso lo que nos deja dudas e interrogantes.

Estas giran más que todo en torno a cual fue su paradero en si durante todo el tiempo que pasó y que no se supo nada de ella. Estas y otras dudas son reveladas en este episodio en el que Maggie es la protagonista principal. ¡Cuidado! Alerta de spoilers por si aún no sabes lo que pasará en la temporada 10 de “The Walking Dead”.

REVELACIÓN DE FOX DE LOS PRIMEROS MINUTOS DEL REGRESO DE MAGGIE EN “HOME SWEET HOME”

¿POR QUÉ MAGGIE SE FUE?

Maggie regresó a "The Walking Dead" (Foto: FOX)

Unos siete años antes de la temporada 10, Maggie planeó ejecutar a Negan, pero lo dejó pudrirse en prisión por asesinar a Glenn. Maggie y su hijo de un año Hershel dejaron su casa en la colonia Hilltop por irse con Georgie, el benefactor que intercambió con Maggie una llave para un futuro en el episodio de la temporada 8 “La llave”.

En el episodio “Stradivarius” de la temporada 9, supimos que Maggie fue “a algún lugar lejano” para ayudar a Georgie con una nueva comunidad. Siete años después, Negan arruina el regreso a casa de Maggie en el estreno extendido de la temporada 10, “Hogar, dulce hogar”, donde Daryl se pone en camino con Maggie para recoger a Hershel, que ahora tiene ocho años.

Y cuando Daryl le dice a Maggie que temía que ella se hubiera ido después de que ella dejó de enviar cartas a Carol y su grupo de sobrevivientes, Maggie confiesa: “No estuve cerca de la caída durante mucho tiempo. Y cuando estaba... bueno, cuando lo estaba, simplemente no me detuve“.

Imagen del episodio 17 de la temporada 10 de "The Walking Dead" (Foto: FOX)

Maggie explica que ella y Georgie, junto con las gemelas Midge e Hilda, encontrarían grupos y los ayudarían de la misma manera que Georgie ayudó a Hilltop, pero las cosas “siempre saldrían mal”. No importaba lo que ellos trataban de hacer por ayudar a otros humanos, simplemente parecía que ya no existían personas pacíficas en el mundo.

Eso es lo que sucedió en la serie, pero los eventos fuera del programa presentan un contexto diferente para la partida de Maggie. Antes de la temporada 9 de “The Walking Dead”, Lauren Cohan se involucró en una disputa salarial contenciosa con los productores, exigiendo el mismo pago recibido por sus co-protagonistas masculinos de antigüedad similar.

Otra complicación fue que Cohan estuvo protagonizando un piloto de comedia de espías de ABC llamado “Whiskey Cavalier”, y fue elegida para una primera temporada completa, lo que evidentemente complicó aún más su permanencia en el show y finalmente se optó por prescindir del personaje.

¿POR QUÉ MAGGIE HA VUELTO?

¿Por qué Maggie volvió a "The Walking Dead"? (Foto: FOX)

Maggie estuvo a punto de volver a casa después de Knoxville, pero no lo hizo. Ella no pudo. “La verdad es que me fui de casa porque no podía permitir que Negan ocupara más espacio en mi cabeza. Y luego me di cuenta de que no quería que Hershel volviera a eso”, revela Maggie sobre sus años de ausencia.

“A la mañana siguiente conocimos a toda esta comunidad de personas que nos necesitaban tanto como nosotros los necesitábamos. Y sentí que estaba destinado a ser así. Pero eso también se acabó”. Huyendo de los Reapers e incapaz de regresar a su comunidad reducida a cenizas por Alpha y los Susurradores, Maggie le dice a Daryl: “Me ocuparé de Negan si es necesario. Ahora mismo, lo único que importa es Alejandría“.

Cohan finalmente llegó a un acuerdo para un regreso limitado a “The Walking Dead”, apareciendo solo en la primera mitad de la temporada antes de salir de la historia, y también presumiblemente recibiendo ese aumento deseado, aunque los detalles no se han revelado al público general.

Maggie Rhee, de vuelta al ruedo (Foto: The Walking Dead / AMC)

La showrunner de “The Walking Dead”, Angela Kang, dejó en claro que la puerta estaba abierta para que Maggie regresara algún día, y ese día terminó siendo antes de lo esperado, ya que “Whiskey Cavalier” fue cancelado después de tan solo 13 episodios por ABC.

Inicialmente se había anunciado que Maggie regresaría para la temporada 11, pero evidentemente se tomó la decisión de que también apareciera en el final de la temporada 10. Será interesante ver si Maggie y Cohan están de regreso para siempre, o terminarán partiendo nuevamente después de una temporada o dos.

Lauren Cohan como Maggie en la serie "The Walking Dead" desde la primera temporada (Foto: AMC)