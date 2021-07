“Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) se ha convertido en una de las producciones favoritas del público español. La historia sigue a Züleyha y Yilmaz, una joven pareja que tiene una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre.

La pareja de enamorados deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual. El destino los lleva a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz.

La serie que está compuesta por tres temporadas ya estrenadas en Turquía y una que acaba de ser confirmada, ha sido un éxito en España, pero no solo por la trama, sino también por la interpretación de los protagonistas: Hilal Altınbilek, Ugur Günes, Vahide Perçin y Murat Ünalmis. A continuación, conoce en qué otras telenovelas han participado los actores turcos.

HILAL ALTINBILEK

Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha Altun/Yaman en "Tierra Amarga" (Foto: ATV)

El rol interpretado por Hilal Altınbilek en “Tierra amarga” la ha consagrado una vez más como toda una estrella. Si bien este no es su primer éxito televisivo, sin duda es con el que ha ganado gran fama a nivel internacional.

La actriz de 30 años se mudó muy joven a Estambul, donde inició sus estudios de teatro y decidió dedicarse al arte. Durante su etapa universitaria empezó sus primeros papeles en producciones pequeñas; sin embargo, su debut lo hizo en “Derin Sular” (2011).

En el 2013 obtendría un papel en “Rosa Negra”, ganando mayor reconocimiento en su país natal. Otras producciones en las que participó son “Hayatımın Aşkı” y “Çocuklar Sana Emanet”.

UGUR GUNES

Uğur Güneş interpreta a Yılmaz Akkaya en "Tierra Amarga" (Foto: ATV)

Ugur Günes estudió en la Escuela de Lengua, Historia y Teatro de la Universidad de Ankara, pero tras graduarse optó por tomar la actuación como su verdadera profesión. En el 2011 debutó en la serie turca “Yeniden Başla” y luego apareció “Benim İçin Üzülme”.

El actor de 33 años saltó a la fama por su gran actuación en la ficción “Diriliş: Ertuğrul”, donde interpretó a Tugtekin Bey, personaje por el cual ganó el Premio al Mejor Actor del Ministerio de Juventud y Deportes en 2016.

En 2014, integró el elenco de “Urfalıyam Ezelden”, posteriormente trabajó en la miniserie de televisión “Seddülbahir 32 Saat” (2016) e “İsimsizler” (2017). En el 2018 protagonizó “Tierra amarga” como Yilmaz. Su última participación ha sido en la serie “Kanunsuz Topraklar” (2021).

VAHIDE PERCIN

Vahide Perçin interpreta a Hünkar Yaman en "Tierra Amarga" (Foto: ATV)

Vahide Perçin tiene 56 años y es originaria de la ciudad de Karşıyaka, en Turquía. Su primer rol en la pantalla chica fue en la serie “Bir Istanbul Masalı” (2003), donde dio vida a Suzan Kozan. Después continuó con otros papeles en diversas series y películas, hasta participar en “El secreto de Feriha”, como Zehra Yılmaz. Otro éxito fue su interpretación como Zeynep Eğilmez, en la famosa novela “Madre” (2016).

MURAT UNALMIS

Murat Ünalmış interpreta a Demir Yaman en "Tierra Amarga" (Foto: ATV)

Murat Ünalmis nació el 23 de abril de 1981. Su debut como actor fue en el 2003 cuando tenía 22 años. Ha participado en 15 series televisivas, asimismo son cuatro los filmes en donde ha actuado junto a un gran elenco de actores de Turquía. Algunas de las series en las que ha participado son: “Love Is In The Air”, “Sevda Kuşun Kanadınd”, “Deli Gönül” y “Tierra amarga” como Demir Yaman.