“Tierra amarga” es la telenovela turca que ha cosechado éxitos en diferentes países, como España, donde se emite desde el pasado 4 de julio por Antena 3. La producción viene cautivando al público con la historia de Yilmaz (Uğur Güneş) y Züleyha (Hilal Altınbilek), una joven pareja que vive feliz en Estambul hasta que una tragedia cambia el rumbo de sus vidas para siempre.

La telenovela turca, llamada también Bir Zamanlar Çukurova en su idioma original, es considerada una de las mejores superproducciones internacionales de la última década. La ficción arrasó en audiencia en su país de origen, Turquía, y ya ha sido vista en más de 30 territorios, lo que le ha permitido ganar mucha popularidad.

Además de los protagonistas, “Tierra amarga” nos ha presentado otros personajes que se han robado la atención del público, como Gülten Taşkin, interpretada por Selin Genç, considerada como una de las actrices revelaciones del momento. Pero, ¿en qué se parece la intérprete turca a su personaje de “Züleyha”? Aquí te lo contamos.

“TIERRA AMARGA”: EN QUÉ SE PARECE SELIN GENÇ CON SU PERSONAJE GÜLTEN

Selin Genç es la actriz turca que interpreta a Gülten Taşkin en “Tierra amarga”. En la ficción, Gulten es la hermana de Gaffur Taşkin y trabaja como sirvienta en la casa del rancho. Lleva toda su vida allí, desde que nació y ha ido creciendo en la casa.

Gulten tiene un carácter muy dulce y sensible, y es bondadosa, no como su familia. Ella se enamora de Yilmaz desde el momento en que lo conoce, pero no es correspondida, por lo que deberá mantenerse al margen. Además, mantiene muy buena relación con Züleyha, y son ambas sus únicos apoyos dentro de la mansión.

El buen trabajo frente a cámaras que realizó Selin Genç en “Tierra amarga” ha llamado la atención del público y la crítica, es por ello que cuesta creer que esta sea su primera incursión en la televisión.

Cabe señalar que Selin Genç estudió Ingeniería Industrial, carrera que combinaba con sus estudios de interpretación. Y es que la joven de 27 años siempre soñó con ser actriz y su deseo se ha hecho realidad.

Durante una entrevista con “Soul Arabia”, Selin Genç habló acerca de su trabajo en “Tierra amarga” y señaló que cualquier proyecto realizado con verdadera pasión debe tener éxito.

“Me encanta actuar porque me ayuda a desafiar mis límites personales y a ampliar mi potencial para ayudarme a ser cada vez mejor”, dijo la actriz para la mencionada revista.

Sobre los parecidos entre ella y el personaje que interpreta en “Tierra amarga”, Selin Genç afirmó que Gülten y ella comparten la forma en que se comunican y luchan por lo que creen.

“Gülten y yo comunicamos nuestra felicidad abiertamente; además, ambas hablamos con los ojos. Ella es una persona que sabe que vale la pena luchar por lo que cree. Yo soy similar a ella; sin embargo, nuestros métodos probablemente sean diferentes”, afirmó.

Precisamente son esos ojos los que están conquistando poco a poco al mundo árabe, ya que pese a su escasa experiencia como actriz, Selin Genç se ha convertido en toda una estrella en países como Pakistán o Líbano.

Esto quedó confirmado cuando la actriz visitó Líbano por tres días. Durante su estadía en esta nación, Selin Genç provocó todo un revuelo y demostró que está ganado popularidad.