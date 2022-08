¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Antena 3 emitió un nuevo capítulo de la telenovela turca que sigue a Züleyha, Demir y el resto de habitantes de Çukurova. Y es que el drama protagonizado por Hilal Altınbilek y Murat Ünalmis se ha convertido en el favorito del público español.

En el episodio anterior de “Tierra Amarga”, del martes 16 agosto, hemos visto que Demir fue en busca de Ümit para acabar con su vida. Sin embargo, Züleyha llegó a tiempo para evitar una tragedia.

Por otro lado, Fikret se presentó en la mansión Yaman para hablar con Demir y poner fin a su revalidad. Sin embargo, el hacendado no le ha creído. Tras estos eventos, te contamos qué ocurrió en el capítulo de “Tierra amarga” emitido el miércoles 17 de agosto por Antena 3.

La actriz turca Hilal Altınbilek en el papel de Züleyha en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Demir se molesta con Züleyha

Tras enterarse de la infidelidad de Demir con Ümit, Züleyha decidió vender su parte de acciones de la empresa Yaman para así tener dinero para sus hijos y para ella misma.

Demir se ha enterado de lo ocurrido y ha ido a reclamarle a su mujer. Sin embargo, Züleyha se ha mostrado impasible. La joven estaba rota de dolor por la traición de su esposo.

Demir se molesta con Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

2. Züleyha se entera del embarazo de Ümit

Ümit le ha confesado a Züleyha que está embarazada de cuatro meses, y el hijo que espera es de Demir. La joven se ha quedado en shock, pero frente a la doctora ha mantenido la calma.

De hecho, Züleyha se ha mostrado firme. Pero, la realidad es que la esposa de Demir estaba destrozada por la noticia y no puede creer lo que ha ocurrido.

Züleyha se entera del embarazo de Ümit (Foto: Tims & B Productions)

3. Züleyha amenaza a Ümit

Tras entrarse de su embarazo, Züleyha ha amenazado a Ümit con quitarle al bebé. La joven le ha dicho a la doctora que si se porta bien podrá ver a su futuro hijo.

Züleyha le ha dicho a Ümit que Demir y ella ya se imaginaban que saldría con algo como eso. La doctora no se esperaba no se esperaba esa reacción, de hecho no pensaba que fuera tan astuta.

Züleyha amenaza a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

4. Züleyha le cuenta a Sevda que Ümit está embarazada

Al regresar a la mansión, Sevda ha visto muy afectada a Züleyha y le ha preguntado qué le pasa. La joven le ha contado que Ümit está esperando un hijo de Demir. La cantante se ha quedado sin palabras tras semejante noticia.

Además, Züleyha le ha confesado a Sevda que se ha mostrado fuerte frente a Ümit pero realmente estaba rota de dolor. “Nunca imaginé que algo semejante pudiera pasar”.

Züleyha le cuenta a Sevda que Ümit está embarazada (Foto: Tims & B Productions)

5. Betül finge un desmayo para conocer a Ümit

Betül es la hija de Sermin que ha regresado a Adana tras varios años viviendo en París. La joven se ha divorciado de su marido y ha llegado para poner revolucionar Çukurova.

La joven ha fingido un desmayo en la carretera frente a todo el pueblo y Ümit ha sido la primera en salir a ayudar. Ella recién llegada quiere saber todos los detalles sobre lo que había pasado entre ella y el matrimonio de Züleyha y Demir.

Betül finge un desmayo para conocer a Ümit (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.