El programa “Magaly TV: La firme” difundió un comprometedor video protagonizado por el deportista Jackson Mora, quien incumplió el aislamiento social para visitar a Tilsa Lozano en pleno estado de emergencia nacional por el COVID-19.

Según se señaló en el informe, Jackson llegó hasta el edificio donde vive Lozano el viernes 8 de mayo y estuvo ahí por 40 minutos aproximadamente.

Además, la conductora Magaly Medina recalcó que Jackson Mora no tenía un permiso especial para transitar por las calles en la fecha señalada.

Cabe mencionar que ante la difusión de estas imágenes, Lozano se pronunció en redes sociales para brindar su descargo. “En el caso de Jackson Mora, efectivamente, él entra hasta mi cochera. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entran a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo. En toda la cuarentena, yo habré salido unas tres veces como mucho, o cuatro, de mi casa para cosas muy puntuales”, explicó.

Según señaló la expresentadora de televisión, su pareja sentimental solo llegó hasta la cochera de su casa para dejarle algunas cosas porque ella se sentía mal. “Yo necesito comida o cosas que realmente requiero porque prefiero no salir de mi casa para no exponerme y no exponer a mis hijos”, agregó Lozano.

Jackson Mora es captado incumpliendo el aislamiento social para visitar a Tilsa Lozano. (Video:ATV)

