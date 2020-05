Aunque Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo tienen mucho tiempo de haberse separado, la expareja mantiene una buena comunicación por sus dos pequeños hijos y ello quedó evidenciado en un reciente post del empresario.

Según se pudo pudo leer en el Facebook oficial de Hidalgo, él realizó un extenso mensaje para las madres de familia en su día. “Hoy se celebra un día muy especial en muchas partes del mundo y se trata del Día de la Madre. Será un día de la mamá muy complejo, con muchas de ustedes muy preocupadas por la actual situación que vive el país y el mundo a partir del COVID 19, pero no quería dejar de mandar un saludo a todas las madres peruanas y darles mucha fuerza y sobre todo positivismo”, expresó al inicio de su post.

En otro momento, el popular “Miguelón” también tuvo palabras para su progenitora. “Les comparto una secuencia de fotos de dos personas, además de mis hijos, que yo respeto y admiro mucho. Primero, mi viejita, Luz Hidalgo, una dama mi madre, solo para ti agradecimiento y amor, mucho amor vieja. Gracias por ser así conmigo y con mis hermanos y si mañana tendría que elegir quien debe ser mi madre te elegiría a ti siempre. Te adoro vieja, gracias por estar siempre cuando te he necesitado, por tu amor incondicional y por esa paciencia brava que has tenido conmigo”, agregó.

Finalmente, Miguel Hidalgo se dirigió a Tilsa Lozano y señaló estar agredecido con la figura televisiva por haber concebido a sus dos únicos hijos.

"A mi ex mujer, la Sra. Tilsa Lozano, mi agradecimiento, gratitud y respeto por haberme dado lo que más amo, mi Valentina y mi Massimo, mis hijos. Saben que trato de no hacer muchos comentarios con respecto a ella ni mencionarla porque la gente especula mucho con respecto a su vida privada y la verdad yo tengo un trato cordial y de mucho respeto con ella y sobretodo mis hijos son felices. Además, un consejo, si eres separado y tienes ex mujer, es lo más inteligente y saludable llevarte bien, te lo digo de pata”, concluyó.





