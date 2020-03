Tobey Maguire, antes y ahora: a 18 años del estreno de Spider-Man

En el 2002 llegaba en abril y mayo una película muy importante para los fans de los cómics. De la mano con Sony Pictures, Sam Raimi nos entregaba una de las más icónicas películas de todos los tiempos: Spider-Man. La historia de Peter Parker llegó a la pantalla grande con Tobey Maguire como su intérprete principal, extendiéndose hasta una tercer película que no le agradó a muchos fans y con esto se acabó el camino del actor en la piel del Hombre Araña.

Para el 2012 parecía que la compañía se había olvidado de su actor estrella porque reinició el mundo de Spider-Man con Andrew Garfield, actor que llevó a la vida a Peter Parker en “The Amazing Spider-Man” y luego a una secuela en el 2014. Al final, esta adaptación tampoco duró mucho y se terminó por hacer un tercer cambio de actor para el papel para el 2017, esta vez con Tom Holland a la cabeza como el único Hombre-Araña que está dentro del universo creado por Marvel Studios y Sony Pictures.

Sin embargo, para muchos Tobey Maguire sigue siendo el perfecto intérprete para Peter Parker, ya que en su infancia vieron al héroe de las historietas encarnarse bajo la tutela de este actor. Incluso muchos albergan la esperanza de que tenga algún tipo de participación en el futuro dentro del MCU a modo de cameo o dentro del “Multiverse of Madness”, la segunda película de “Doctor Strange”.

¿Qué pasó con este actor desde su salida del mundo de superhéroes? Durante los primeros años después de la culminación de Spider-Man 3 muchos vieron su rostro en otras películas, pero su alejamiento de Hollywood ha sido notable. Aquí haremos un pequeño repaso de lo que sucedió con él y lo que hace actualmente.

TOBEY MAGUIRE A 18 AÑOS DEL ESTRENO DE SPIDER-MAN

Tobey Maguire durante el panel de discusión de 'The Spoils of Babylon' en el Independent Film Channel del 2014 (Foto: Frederick M. Brown/Getty Images)

Tal como informa Sensacine, la desaparición de Tobey Maguire en los medios comenzó desde que Spider-Man 3 se mostró como un fracaso en la taquilla mundial. Sony Pictures había ordenado un cuarto guión lo más pronto posible pero Sam Raimi no pudo terminarlo a tiempo, así que la compañía decidió por reiniciar su universo con el ya conocido “Amazing Spider-Man”.

Fueron dos años en los que estuvo lejos de los espacios de grabación hasta que en el 2009 apareció nuevamente con la película “Brothers”, una cinta que compartió junto a Jake Gyllenhaal y Natalie Portman, ambos actores que actualmente también están dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tendrían que pasar otros dos años para volverlo a ver en la pantalla grande con “The Details” junto a Elizabeth Banks.

Tobey Maguire como Nick Carraway en una escena de "El gran Gatsby." (Foto: AP /Warner Bros)

Solo un año después estaría junto a Leonardo DiCaprio actuando en “El Gran Gatsby”, una cinta en la que no recibió mucha aceptación por su interpretación. En el 2014 llegaría a la pantalla chica con la miniserie “The Spoils of Babylon” y su última aparición en el cine fue con “Pawn Sacrifice”, una cinta que también se basó un poco en su vida como apostador en grandes casinos.

Luego de esta etapa como actor decidió presentarse más como el productor de cintas como “La Carrera de Brittany”, “The Best of Enemies” y “La Quinta Ola”, aunque en su mayor parte se ha dedicado a su familia que se integra por su esposa y dos hijos. Esto junto a la mala reputación que tenía el actor en los juegos de póker terminó por alejarlo completamente de las cámaras, aunque de momento no se ha jubilado como artista ni mucho menos.

En recientes imágenes tomadas por Just Jared que datan del 14 de marzo del 2020, se puede observar como él y su novia Tatiana Dieteman se divierten durante una salida por la tarde cerca de su vecindario. Al parecer todo esto quedó registrado unos días antes de que se extendiera la amenaza por el covid-19 que obliga a todas las personas a guardar una cuarentena preventiva en muchas partes del mundo. En las imágenes también se observa que no ha envejecido mucho desde que llegó al estrellato más allá de dejarse crecer un poco de barba.

Tobey Maguire y su novia Tatiana Dieteman durante una cita de la tarde (Foto: JustJared)

Tobey Maguire y su novia Tatiana Dieteman durante una cita de la tarde (Foto: JustJared)

Tobey Maguire y su novia Tatiana Dieteman durante una cita de la tarde (Foto: JustJared)

Tobey Maguire y su novia Tatiana Dieteman durante una cita de la tarde (Foto: JustJared)

VIDEO RECOMENDADO

Morbius: ¿Spider-Man aparecerá en la película de Jared Leto?