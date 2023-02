Febrero es el mes del amor, de los romances, de las caricias y los besos. Febrero es el mes de San Valentín y la excusa perfecta para apegarte mucho más a tu pareja, disfrutar de alguna cena, salida y por qué no, de una buena serie abrazados frente al televisor. En ese sentido, llega a Netflix “Todas las veces que nos enamoramos”, producción española que, por su nombre, ya nos indica de por dónde va la trama.

Carlos Montero, creador de varios fenómenos televisivos españoles, vuelve a la carga con un nuevo trabajo para el gigante del streaming, el cual se centra en el amor y en una historia de dos personajes que, como si fueran un boomerang, se van y regresan. En otras palabras, una historia propicia para este 14 de febrero. ¿Alguien se sentirá identificado?

Si no tienes planes para este martes 14 de febrero, alista todo y separa una cita con tu televisión y tu suscripción de Netflix, ya que esta comedia romántica promete atraparte de principio a fin con toda la energía que sus actores le han puesto con la finalidad de entregar un producto a la altura de lo que los fans se merecen.

Y si ya te están entrando ganas de ver esta nueva serie española y quieres saber quiénes son los actores que darán vida a tal ficción, ahora te dejamos la lista de todos los que tienen a su cargo los personajes más importante, dejando en claro que existe un talento que promete y mucho para no decepcionar a nadie.

Georgina Amorós como Irene y Franco Masini como Julio en "Todas las veces que nos enamoramos" (Foto: Netflix)

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJE DE “TODAS LAS VECES QUE NOS ENAMORAMOS”

Georgina Amorós es Irene

Irene es una chica de 19 años de Castellón que llega a Madrid en el año 2003 para estudiar dirección de cine, en una época en la que no muchas mujeres se atrevían a ello debido a las limitaciones existentes al momento de encontrar ofertas laborales y oportunidades.

Para cumplir su sueño, deja en su ciudad natal a sus padres y a su novio, con el que tenía muchos años de relación. Con el tiempo, además de enamorarse, forja un camino hacia un futuro, en el que siempre se encuentra a la misma persona.

Georgina Amorós es la protagonista de "Todas las veces que nos enamoramos" (Foto: Georgina Amorós / Instagram)

Franco Masini es Julio

Julio es un chico argentino que está en España y no tiene ninguna vocación, por más que en ese momento se encuentra estudiando para convertirse en abogado, lo cual no era algo que le gustaba mucho.

Este joven es alguien que tiene mucha suerte y, con el pasar del tiempo, llega a probar suerte en la actuación, descubriendo que esa sí podría ser su pasión. En la ficción, es el interés romántico de Irene o, al menos, eso nos hace entender la serie.

Franco Masini también trabajó en la nueva versión de "Rebelde" (Foto: Franco Masini / Instagram)

Carlos González es Damián

Es un chico que tampoco es de Madrid, sino que vivía en las afueras, específicamente en el norte, en un pueblo donde nunca encajó, pues no fue aceptado ni querido en la escuela en la que estudió.

Es por ello que en Madrid se encarga de convertirse en lo que siempre quiso ser. Su vida es una completa locura debido a que le gusta mucho salir de fiesta y por su carácter de impulsivo.

Carlos Gonzáles es el actor que tiene una camiseta roja (Foto: Netflix)

Blanca Martínez es Jimena

Esta actriz es la primera vez que trabaja en una producción delante de cámaras. Al igual que sus demás compañeros de piso, no es de Madrid, por lo que tiene unas ganas tremendas de salir adelante y comerse el mundo entero.

Jimena, quien llega de Huesca, es la más estudiosa de todos sus compañeros y trabaja para poder solventar sus gastos. Se podría decir que es la más madura y responsable de todos, así que se encarga de encarrilar a sus amigos cuando parecen perder los papeles.

Blanca Martínez debuta en televisión con la serie "Todas las veces que nos enamoramos" (Foto: Blanca Martínez / Instagram)

Kyle Scudder es Mat

Este joven de Estados Unidos es el cuarto compañero de vivienda de los demás personajes y se podría decir que es alguien con mucha suerte en la vida, ya que parece que todo le va bien. Es más, se lleva de la mejor manera posible con sus demás amigos.

Kyle Scudder tiene un personaje de estadounidense en "Todas las veces que nos enamoramos" (Foto: Kyle Scudder / Instagram)

Roser Vilajosana es Adri

Si bien Adri no vive en la misma casa que los demás personajes, siempre está metida allí y es parte de la familia que formaron. No paga nada allí, les come su comida y no le importa los líos amorosos de ellos, solo quiere enfocar su vida en el cine.

Roser Vilajosana interpreta a Adri en "Todas las veces que nos enamoramos"(Foto: Roser Vilajosana / Instagram)

TRÁILER DE “TODAS LAS VECES QUE NOS ENAMORAMOS”

Mira el avance que Netflix preparó sobre la serie “Toda las veces que nos enamoramos”, nueva producción española que llegará a su catálogo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TODAS LAS VECES QUE NOS ENAMORAMOS”?

La nueva serie española “Todas las veces que nos enamoramos” se estrena en Netflix este martes 14 de febrero, justo en la fecha en la que el mundo entero celebra el Día del Amor o de San Valentín.