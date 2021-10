Dirigida, escrita y protagonizada por Abril Zamora (Vis a Vis, El desorden que dejas), “Todo lo otro” es la primera serie española de HBO Max y cuenta la historia de un grupo de treintañeros atrapados en unas vidas que no eran las que soñaban, mientras intentan avanzar y encontrar su hueco en Madrid.

La ficción que se rodó entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 tendrá ocho capítulos de treinta minutos y contará con un elenco conformado por Juan Blanco, David Matarín, Nuria Herrero, Andrea Guasch, Marta Belenguer, Raúl Mérida, Miguel Bernardeau y Alberto Casado, entre otros.

“Tanto HBO Europe como Mandarina han creído en la historia desde el minuto uno y en vez de cortarme las alas me han dado libertad absoluta para poder contarla sin limitaciones artísticas ni creativas, potenciando mi voz y mi autoría y eso, cuando estás escribiendo algo tan personal, es un lujo y una gozada. Ha sido un proceso catártico y precioso y aunque da un poco de vértigo, me siento muy arropada por un puñado de profesionales maravillosos, que, además, son mis amigos. No puedo pedir más”, explicó Abril Zamora.

¿DE QUÉ TRATA “TODO LO OTRO”?

Según un comunicado de HBO, “‘Todo lo otro’ narra la vida de unos treintañeros inseguros, plagaditos de frustraciones, que intentan encauzar su vida en un Madrid que no parece ponérselo fácil. Un abanico de relaciones personales, de trabajos basura, de sexo fortuito y de borracheras entre semana. Un puñado de decisiones incorrectas que muestran unas adolescencias tardías, pero también la esperanzadora necesidad de sentirse aceptado o de encontrar un sitio cuando la vida no es lo que se supone que debería ser”.

“Todo lo otro se refiere a los pequeños problemas de tu día a día que hacen que los vivas como una piedra en el zapato. Esos que hacen que no puedas seguir avanzando”, confesó Abril Zamora. Asimismo, reconoció que a pesar de que no planeaba que la serie se convirtiera en una manera catártica de contar sus problemas, se volvió un poco autobiográfica.

“No he sido de métodos, pero es cierto que nunca noté que la serie era tan autobiográfica hasta que tuve que exponerme como actriz dentro de ella. No es que fuera catártico, pero era el claro reflejo de que yo estaba contando algo que era muy personal. Cuando de pronto estás diciendo un discurso, que lo ves ajeno, pero que al decirlo notas que te está tocando en algún lugar es cuando te das cuenta de que estás hablando de algo muy cercano y da un poquito de miedo y vértigo”, dijo a Sensacine.

TRÁILER DE “TODO LO OTRO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TODO LO OTRO”

Abril Zamora como Dafne

Juan Blanco como César

David Matarín

Miguel Bernardeau

Nuria Herrero

Andrea Guasch

María Maroto

Bea de la Cruz

Marta Belenguer

Pepe Lorente

Raúl Mérida

Alberto Casado

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “TODO LO OTRO”?

“Todo lo otro” se estrena el martes 26 de octubre de 2021 en HBO Max.