Luego de que hace unos meses se difundieran unas fotografías, en donde se les ve besándose, Tom Holland y Zendaya han salido al frente y por primera vez se han referido a este hecho. Las declaraciones de los protagonistas de “Spider-Man: No Way Home” han generado gran debate en las redes sociales y aquí te contaremos un poco más de la relación que hay entre los actores.

MÁS INFORMACIÓN: Tom Holland y Zendaya fueron sorprendidos besándose en Los Ángeles

Desde que ambos artistas incursionaron en “Spiderman-Man: Homecoming”, los periodistas de espectáculos han estado pisándoles los talones. Esto ha sido hasta que en julio de 2021 en la ciudad de Los Ángeles se les captó en un momento íntimo dentro de un auto de la marca Audi. Al respecto, Holland y Zendaya no han querido dejar pasar más tiempo y hablaron, en especial, sobre el beso que ha visto todo el mundo.

El primero de ellos en decir alguna palabra fue Holland, quien en primera instancia recordó que los actores y artistas en general siempre están expuestos a este tipo de vulnerabilidad a su privacidad, aunque no quiso asegurar que vive un romance con Zendaya.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo se conocieron Tom Holland y Zendaya

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con el mundo entero. Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado, porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo”, dijo Holland a GQ.

QUÉ DIJERON TOM HOLLAND Y ZENDAYA SOBRE EL BESO QUE SE DIERON

En otro momento de la entrevista, Holland desbarató otro rumor, el cual giraba en torno a que muchos aseguraban que el actor no se encontraba listo para hablar sobre la relación que se presume tiene hace meses con Zendaya.

“No creo que se trate de no estar listo. Es solo que no queríamos. No es una conversación que pueda tener sin ella. Sabes, la respeto demasiado para decir ... Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de lo que es cuando estemos listos para hablar”, dijo el protagonista de “Spider-Man: No Way Home”.

Zendaya y Tom Holland en "Spiderman-Man: Homecoming" (Foto: Marvel Studios / Sony Pictures)

Era el turno de Zendaya, quien fue localizada vía telefónica y una de sus primeras impresiones fue coincidir con su presunta pareja, pues cree que esas imágenes han sido una invasión a su intimidad. Ella, al igual que Holland, tampoco quiso ponerle un título a lo que se sabe que viven desde hace algún tiempo.

“El sentimiento igual [ambos compartimos] es solo que cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyos ... Creo que amar a alguien es algo sagrado y algo especial y algo que quieres lidiar y pasar y experimentar y disfrutar entre las dos personas que se aman”, manifestó la actriz.

Sin duda, estas fotografías que confirmarían la relación que tienen Tom Holland y Zendaya ha sido como un regalo para los fanáticos de ambos actores, quienes están encantados con la posible relación amorosa que hay entre ellos.

CÓMO SE CONOCIERON TOM HOLLAND Y ZENDAYA

En julio de 2016, Instagram daba los primeros avisos sobre la relación amical que tenían Holland con Zendaya, una vez que ambos fueron anunciados como parte del staff de “Spider-Man”. Una foto de los dos en la red social junto a una amiga, en una piscina, era el comienzo de un potencial romance.

Luego, en noviembre del mismo año, Zendaya dejaría otra pista que la uniría a Holland. La publicación de la portada de Hollywood Reporter siguió llenando la tacita de misterios sobre su acercamiento al actor: “En medio de todo el caos y la tristeza ... esta cosa buena me sucedió hoy. Es un honor compartirlo con los mejores ... el mismísimo Spider-Man”.

La casi confirmación de que Holland y Zendaya ya eran algo más que amigos fue cuando la revista People publicó un artículo asegurando que los dos se encontraban en “salidas”.

“Comenzaron a verse mientras filmaban Spider-Man. Han tenido mucho cuidado de mantenerlo en privado y fuera de la vista del público, pero se han ido de vacaciones juntos y tratan de pasar el mayor tiempo posible juntos”, indicó la revista.