¿Estás listo para un emocionante viaje en el tiempo lleno de asesinatos, misterio y un toque de comedia? Si es así, entonces “Totally Killer” (”Dulces y sangrientos 16″ en su traducción en español) es la película que debes ver en Amazon Prime Video. Conoce quiénes son los actores y personajes de esta comedia negra tipo slasher a continuación.

La cinta está dirigida por Nahnatchka Khan y producida por Jason Blum, de la mano de su empresa Blumhouse Television, lo que asegura que sea una experiencia cinematográfica única.

La película sigue la historia de una joven que se ve atrapada en una pesadilla cuando una persona querida muere a manos del Asesino de los Dulces 16 en Halloween. Pero aquí viene el giro: ella viaja atrás en el tiempo hasta 1987, donde se une a la versión joven de su madre para detener al joven asesino antes de que cometa sus crímenes.

“Totally Killer” se estrenó el pasado 6 de octubre de 2023 y aquí puedes ver el tráiler.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DEL REPARTO DE “TOTALLY KILLER”?

1. Kiernan Shipka como Jamie Hughes

Kiernan Shipka interpreta a Jamie Hughes, la protagonista de la película que empieza la historia con una complicada relación con su madre, Pam. Sin embargo, cuando su mamá es asesinada, deberá viajar al pasado para atrapar al Asesino de los Dulces 16.

La actriz es conocida por haber interpretado a Sabrina en “Las escalofriantes aventuras de Sabrina” y a Sally Draper en “Mad Men”.

2. Julie Bowen como Pam Hughes

Julie Bowen da vida a Pam Hughes, la madre de Jamie que había sobrevivido el ataque del Asesino de los Dulces 16, pero que fue asesinada cuando era adulta.

Julie Bowen interpreta a Pam, la madre de Jamie en "Totally Killer" (Foto: Blumhouse Television)

La actriz es conocida por su icónico rol como Claire en “Modern Family”. Además, ha participado en otros títulos como “Boston Legal”, “Happy Gilmore” y “Horrible Bosses”.

3. Olivia Holt como la versión joven de Pam Miller

Olivia Holt interpreta a la versión joven de Pam Miller. En ese momento, ella era parte de las llamadas “Las Mollys” en la secundaria, un grupo de adolescentes que fueron víctimas del Asesino de los Dulces 16 en 1987.

Olivia Holt como la versión joven de Pam Miller y Charlie Gillespie como la versión adolescente de Blake Hughes en "Totally Killer" (Foto: Blumhouse Television)

La actriz es conocida por previas colaboraciones en “Cruel Summer”, “Kickin’ It” y “Runaways”.

4. Lochlyn Munro como Blake Hughes

Lochlyn Munro interpreta a la versión adulta de Blake Hughes, el padre de Jamie y el esposo de Jamie.

El actor es conocido por sus papeles en “¿Y dónde están las rubias?”, “Scary Movie”, “Riverdale” y “The Predator”.

5. Randall Park como Sheriff Dennis Lim.

Dennis Lim es el Sheriff de la ciudad de Vernon y el padre de Kara Lim, otra de las adolescentes miembro de “Las Mollys”.

Randall Park como Sheriff Dennis Lim en "Totally Killer" (Foto: Blumhouse Television)

Randall Park es conocido por sus participaciones en “Fresh Off the Boat”, “Always Be My Maybe”, “Ant-Man and the Wasp” y “The Office”.

Otros actores y personajes de “Totally Killer”:

Charlie Gillespie como la versión adolescente de Blake Hughes

Kimberly Huie como Lauren Creston

Troy Leigh-Anne Johnson como Lauren Creston adolescente.

Kimberly Huie como Lauren Creston adulta.

Liana Liberato como Tiffany Clark.

Kelcey Mawema como Amelia Creston.

Stephi Chin-Salvo como Marisa Song.

Anna Diaz como Heather Hernandez.

Ella Choi como Kara Lim adolescente.

Patti Kim como Kara Lim adulta.

Jeremy Monn-Djasgnar como Randy Finkle adolescente.

Tommy Europe como Randy Finkle adulto.

Nathaniel Appiah como Doug Summers adolescente.

Conrad Coates como Doug Summers adulto.

Nicholas Lloyd como Chris Dubusage adolescente.

Jonathan Potts como Chris Dubusage adulto.

Zach Gibson como Lurch adolescente.

Brendan O’Brien como Lurch adulto.

Andy Thompson como Sr. Parr.