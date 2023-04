“Transatlántico” (“Transatlantic” en su título original) es una nueva miniserie que ha llegado al catálogo de Netflix. La cinta sobre una historia real de la Segunda Guerra Mundial se estrenó el 7 de abril de 2023 y consiste de tan solo siete episodios.

El programa de televisión se basa en la novela “The Flight Portfolio” de Julie Orringer, la cual gira en torno de Varian Fry y el resto de los implicados en el rescate de miles de refugiados que huían del control de la Alemania nazi. Cory Michael Smith da vida al periodista estadounidense en cuestión.

Gillian Jacobs (“Community”) también conforma el reparto como la heredera Mary Jayne Gold que financia la red. Asimismo, Lucas Englander como Albert Hirschman, un intelectual judío-alemán que empezó huyendo del régimen, para luego volverse una pieza clave.

A lo largo de los episodios, todo parece ir de mal en peor para el grupo de rescatistas encubiertos. Después de que Mary Jayne perdiera su vuelo a Chicago por ayudar a Albert, su padre decidió desheredarla. Además, el cónsul estadounidense los traiciona y revela la ubicación de los intelectuales y artistas que se escondían en el Hotel Splendide al comisario Frot.

Después de todo el periplo, ¿pudieron rescatar a los refugiados y vivir para contar la historia? Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Transatlántico”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TRANSATLÁNTICO”?

¿Thomas Lovegrove y Varian Fry lograron estar juntos?

Aunque Varian Fry tenía una esposa, Thomas le pide que la deje y que ambos escapen juntos, lejos del peligro de la guerra. Todo esto mientras intentaban recuperar las pinturas del reconocido artista Marc Chagall, quien se negaba a dejar Francia sin ellas.

En lugar de elegir a Thomas, Fry concluye que su trabajo ayudando a los refugiados es más importante y viaja junto a los Chagall, para luego navegar a Nueva York.

Además, no piensa que una relación entre ambos fuera a funcionar una vez que regresen a la cotidianidad. Esto no significa que no sintiera nada por él, pues le costó mucho despedirse al final. Afortunadamente, Fry y los Chagalls logran escapar de Francia sanos y salvos.

¿Mary Jayne y Albert pudieron escapar?

Dado que se reveló que Mary Jayne estaba involucrada en el traslado de los refugiados, sabía que no podía quedarse en Francia por más tiempo. En todo el proceso, había desarrollado sentimientos por Albert quería que lo acompañara, pero él debía rescatar a Paul antes.

Mientras él cumplía con su misión, ella fue a recoger la visa que habían falsificado para el alemán y acordó con un burócrata que le prestaran su avión para volar a Lisboa y viajar hacia los Estados Unidos desde allí.

Sin embargo, Albert no llega a tiempo y, cuando estuvo a punto de detenerla, decidió que ayudaría a la resistencia desde dentro de Francia, por lo que no pudieron estar juntos y ella regresó a su hogar.

Al final, todos son figuras que recordadas en la historia no por los romances que tuvieron, sino el papel importante que jugaron en salvar miles de vidas.

¿Paul pudo sobrevivir?

Paul Kandjo fue otro de los eslabones de la red de rescate e, incluso, estuvo involucrado en operaciones de la resistencia en Francia y dio información a los británicos.

Eventualmente, las autoridades descubren su participación, es encarcelado en el Fuerte San Nicolás y está a punto de ser deportado. Sin embargo, su hermano menor (Petit), Hans, Lisa, Albert y otros miembros colaboran en su rescate utilizando armas británicas escondidas.

Paul logra ser rescatado, pero tuvo que pagar un alto precio, pues su hermanito recibe un balazo y muere. Después de enterrar a su hermano, continúa en la resistencia junto a Albert, mientras que Lisa decide quedarse con su esposo.