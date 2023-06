Treat Williams ha muerto y sus millones de fans aún no pueden creerlo. A sus 71 años el famoso actor de Hollywood, recordado por producciones como “Everwood”, “The Deep End of the Ocean”, “Once Upon a Time in America”, entre otras, perdió la vida cuando se encontraba a bordo de su motocicleta en una autopista en la localidad de Vermont (Estados Unidos). La noticia tomó por sorpresa a sus familiares, amigos y público en general, pues era considerado un gran artista y excelente persona. ¿Quién fue y cómo murió?

El lunes 12 de junio una triste noticia empezó a circular en los distintos medios internacionales respecto a Treat Williams. Allí se anunció la muerte del famoso actor que tenía 71 años y que era toda una celebridad en el mundo de Hollywood.

Tras ello, las redes sociales empezaron a inundarse con emotivos y sensibles mensajes llorando la muerte del protagonista de producciones que triunfaron en su momento y quedaron en la mente del público a nivel mundial. Treat Williams se fue, pero ha dejado un gran legado y buenas lecciones como persona.

Treat Williams era un famoso actor de Hollywood (Foto: Treat Williams/Instagram)

¿QUIÉN FUE TREAT WILLIAMS?

Treat Williams nació el 1 de diciembre de 1951 en la localidad de Dorset (Vermont). Sus padres fueron Richard Norman Williams y Marison Andrew. Cursó sus estudios primarios en Franklin & Marshall College de Pensilvania y posteriormente se graduó en Kent School de Connecticut.

Desde el colegio empezó a interesarse en la actuación y con el tiempo lograría ubicarse como uno de los actores más famosos del cine.

SUS ESTUDIOS DE ACTUACIÓN

Teniendo en cuenta que durante la escuela le gustaba participar en obras de teatro, también le interesó mucho los musicales.

Fue así que luego de su graduación viajó a Nueva York para estudiar actuación con Sandra Seacat. También se interesó por el canto y el baile. Sus primeras presentaciones eventuales fueron en el musical de “Broadway” y “Grease”.

Treat Williams durante la película "Prince of the City" (Foto: Treat Williams/Instagram)

SUS INICIOS EN EL CINE

En 1976 obtuvo su primer papel secundario en la película “The Ritz”, luego vendrían “Marathon Man”, “Deadly Hero” y otras. Pero no fue hasta 1979 cuando demostró que estaba preparado para un rol protagónico y así se le vio en “Hair”.

Luego vendrían otras películas como “1941″, “Érase una vez en América”, “Dead Heat”, “Things to Do in Denver When You’re Dead” y “Deep Rising”.

Treat Williams durante la película "Deep Rising" (Foto: Treat Williams/Instagram)

ESTABA CASADO CON PAM VAN SANT

El famoso actor se casó con Pam Van Sant y producto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, según el portal Ahora mismo.

El artista de Hollywood usaba su red social de Twitter donde compartía distintas fotos junto a su esposa y esto lo hacía en fechas importantes como el día de las madres, su aniversario de bodas, etc.

Happy Anniversary to my wife Pam. 29 years. Like yesterday. pic.twitter.com/om8R3HlKFv — Treat Williams (@Rtreatwilliams) June 25, 2017

LA MUERTE DE TREAT WILLIAMS

Barry McPherson, quien trabajó durante muchos años como agente de Treat William, confirmó la muerte del actor el pasado 12 de junio de 2023. Según Infoabe, McPherson sostuvo que la estrella del cine murió cuando su motocicleta fue impactada por un auto, en Dorset, al promediar las 17:00 horas.

“Lo mataron esta tarde. Estaba girando a la izquierda o a la derecha y un automóvil se le cruzó. Estoy devastado. Era el tipo más agradable. Tenía tanto talento”, manifestó Barry.

“Era un actor de actores. Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde finales de la década de 1970. Estaba muy orgulloso de su desempeño este año. Ha estado muy feliz con el trabajo que le hice. Ha tenido una carrera equilibrada”, añadió según People.

EL ACCIDENTE SEGÚN LA VERSIÓN DE LOS BOMBEROS

Jacob Gribble, jefe del cuerpo de bomberos de la localidad de Dorset, sostuvo que el hecho ocurrió en la Ruta 30 por Long Trail y que el accidente tuvo como protagonistas a un auto y la motocicleta del actor, según informó People.

“Los investigadores creen que el conductor del automóvil estaba girando y no vio la motocicleta”, señala según People.

Agrega que tras el accidente se llamó a un helicóptero de LifeNet para derivar al actor a un hospital de Nueva York.

Treat Williams junto a su hija (Foto: Treat Williams/Instagram)

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA DE TREAT WILLIAMS?

Tras conocerse la lamentable noticia muchos estuvieron pendientes del comunicado oficial de la familia del actor. En ese sentido, Deadline recibió un comunicado por parte de los deudos donde se dirigen a los fans del actor.

“Treat estaba lleno de amor por su familia, por su vida y por su oficio, y realmente estaba en la cima de su juego en todo eso. Para todos sus fanáticos, sepan que Treat los apreció a todos y continúen manteniéndolo en sus corazones y oraciones”, reza parte del documento según Deadline.

Treat Williams junto a su familia (Foto: Treat Williams/Instagram)

PELICULAS DE TREAT WILLIAMS

“Deadly Hero” (1975)

“The Ritz” (1976)

“The Eagle Has Landed de John Sturges” (1977)

“1941″ (1979)

“Prince of the City” (1981)

“Once Upon a Time in America” (1984)

“Dead Heat” (1988)

“Things to Do in Denver When” (1995)

“Deep Rising” (1998)

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO SOBRE CINE EN EE.UU.

Will Poulter, uno de los actores con mayor perfil de su generación, que trabaja tanto en comedia como en horror, debuta en el Universo Marvel como un ser poderoso que amenaza a los héroes. Conversamos con él a propósito del estreno de la cinta este jueves 4 de mayo.