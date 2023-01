Úrsula Boza y Christopher Gianotti se convirtieron en una de las parejas más queridas y sólidas del medio nacional desde que comenzaron su romance en 2006; sin embargo, su matrimonio llegó a su fin. Si bien, como muchas familias que se separan mantienen una relación cordial por sus hijos, ellos han llevado ese vínculo más allá y se han convertido en buenos amigos y cómplices, tanto así que comparten todo tipo de experiencias en un video podcast, el cual cuenta con miles de seguidores.

Debido a que la química es innegable entre ambos, son muchos los que anhelan volverlos a ver nuevamente juntos; no solo ello, pues se preguntan qué los llevó a divorciarse.

Como se recuerda, tras comenzar su relación en 2006, los actores se casaron cinco años después y fruto de su unión tuvieron dos hijas; aunque todo era felicidad, las cosas no marcharon bien, por lo que acabaron en 2015, pero tiempo después volvieron. Ellos decidieron separarse definitivamente en 2021 en muy buenos términos.

Aunque se separaron tienen una gran relación de amigos (Foto: Úrsula Boza / Instagram - Christopher Gianotti / Facebook)

¿POR QUÉ TERMINARON ÚRSULA BOZA Y CHRISTOPHER GIANOTTI?

Aunque en un primer momento ninguno reveló las razones de su ruptura, señalaron que habían quedado como amigos. Durante el podcast “Por algo pasan las cosas”, por fin se conoció por qué se separaron.

Úrsula Boza dio a conocer que el fin de su matrimonio se dio porque no pudo superar el romance que había tenido Christopher Gianotti con una mujer de 23 años ni bien se habían separado en 2018. Para ella, esto significaba que la había olvidado muy rápido.

“Habíamos acordado que, si uno de los dos quería pecar o sacar los pies del plato, nos separábamos (…). Yo no digo que terminaste por irte con otra, pero a los meses estuviste con otra persona. Para mí eso fue doloroso, me acordaba de esa conversación. No me sacó la vuelta, no estaba conmigo, pero [me dolió]”, contó la actriz de “Al fondo hay sitio” en el capítulo 20 del podcast titulado “La infidelidad”.

La popular ‘Mirada de tiburón’ indicó que cuando decidieron retomar su relación en la pandemia, por más intentos que hizo no pudo superar aquella ‘traición’. “Después del año te dije que no podía, yo terminé contigo. Yo había dicho: ‘Sí puedo, el amor todo lo puede’, pero no. Mi cabeza estaba hecha miércoles, así que te dije que mejor lo dejábamos aquí porque no me sentía bien. No me estaba entregando del todo a ti, cuando tú sí lo estabas haciendo. Para ti era una nueva etapa conmigo, pero no era justo”, le dijo.

Por su parte, Christopher Gianotti le aclaró que en aquella ocasión no había acabado con ella porque quería estar con otra persona, pero las cosas se presentaron de esa manera. Situación que con el tiempo generaron inseguridades en Boza.

Debido a la química que tienen, varios sueñan con verlos juntos (Foto: Úrsula Boza / Instagram - Christopher Gianotti / Facebook)

LA VEZ QUE ÚRSULA BOZA LE FUE INFIEL A CHRISTOPHER GIANOTTI

En el podcast “Por algo pasan las cosas”, Úrsula Boza contó la vez que le fue infiel a Christopher Gianotti. Precisó que esto ocurrió al poco tiempo de iniciar su romance en 2006; sin embargo, él la perdonó y siguieron su relación que llegó al altar hasta formar una familia.

El expresentador dijo que si esto hubiera ocurrido en la actualidad, no hubieran continuado, dejando en claro que ahora no perdonaría una infidelidad porque le generaría inseguridades.

“Eso de ‘ay, sacó los pies del plato, la perdono, regreso y no pasó nada. Va a estar cuatro años bien y luego lo vuelve a hacer, y si lo vuelve a hacer no le puedo decir nada porque ya la perdoné a la primera’. El hecho de sacar los pies del plato es el rompimiento del compromiso con uno mismo, de sus valores, de sus principios. Puedo perdonar lo que esa persona me hizo, pero hasta ahí llegó. No le permitiría que continúe en mi vida, ya no”, manifestó.