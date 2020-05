Hailey Baldwin y Justin Bieber no pierden oportunidad para gritar a los cuatro vientos cómo nació su romance y qué hacen para mantenerse enamorados durante su matrimonio, sobre todo ahora que viven la cuarentena en Canadá.

Esta vez la pareja realizó un Facebook Live en el que hablaron sobre sus primeras citas románticas. La modelo confesó que sus padres no le permitían ver a solas al cantante canadiense, por lo que tuvo que hacer una travesura para lograr verlo.

“La primera vez que nos besamos estábamos en Nueva York y habíamos ido a cenar juntos. Justin me pidió que fuera a cenar sushi con él y llamé a mis padres para preguntar si podía ir y me dijeron: ‘Absolutamente NO, no vas a salir sola con Justin, eso no sucederá’”, confesó.

Es así que la modelo le pidió ayuda a su hermana Alaia para que la cubriera diciéndole a sus padres que Hailey se quedaría con ella, así pudo ir a verlo y tener su primera cita a solas.

En su primera cita solos lograron darse su primer beso. “Estábamos pasando el rato, viendo una película y nos besamos”, recordó la mejor amiga de Kendall Jenner. La modelo afirma que no se arrepiente de dicha travesura.

Cabe señalar que el cantante y la modelo se casaron por religioso en septiembre del año pasado en una ceremonia íntima en Carolina del Norte, Estados Unidos. En el 2018 se casaron por la vía legal.

