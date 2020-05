Joaquin Phoenix y Rooney Mara estarían a la espera de su primer hijo, que nacería en menos de tres meses. Así lo aseguró una fuente cercana a la pareja al medio estadounidense Page Six.

De acuerdo al citado medio, al actriz -que recientemente fue vista usando ropa holgada con la finalidad de ocultar su estado- estaría embarazada de seis meses.

Ni la pareja -que es muy discreta con su vida personal y también lo ha sido con su romance desde que este empezó en 2016- ni sus representantes han querido confirmar la noticia.

El ganador del Oscar, de 45 años, y la actriz de 35, han mantenido perfil bajo durante la cuarentena por el coronavirus y se han refugiado en su casa de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron en 2012, cuando rodaban la película “Her” de Spike Jonze, que él protagonizó y en la que ella daba vida a su exesposa, pero ambos pensaron que se habían caído mal.

Su romance comenzó cuando volvieron a coincidir en un set de rodaje para grabar juntos “María Magdalena” en 2016, filme en el que Mara dio vida la propia María Magdalena y Phoenix tuvo el papel de Jesús de Nazaret.

Su romance se hizo público luego que llegaran juntos a la ceremonia de clausura del Festival de Cannes de 2017, donde el actor recibió el premio al Mejor actor por su papel en “You Were Never Really Here”.

En julio de 2019, Rooney Mara se comprometió con Joaquin Phoenix. Los rumores de que habían iniciado su noviazgo comenzaron cuando los paparazzi retrataron a la actriz luciendo un sospechoso anillo.

Phoenix admitió en aun entrevista a Vanity Fair -en octubre de 2019- que inicialmente estaba convencido de que Mara lo “despreciaba”; sin embargo, luego se dio cuenta de que ella también estaba interesada en él, pero era demasiado tímida para expresarlo.

“Ella es la única chica a la que busqué en internet”, explicó Phoenix. “Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso. Nunca busqué a una chica en línea", agregó.

VIDEO RECOMENDADO

“The Umbrella Academy” 2: tráiler oficial de la fecha de estreno de la segunda temporada

"The Umbrella Academy" 2: tráiler oficial de la fecha de estreno de la segunda temporada