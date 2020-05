Jorge Blanco entrenó a Meghan Markle antes que fuera la esposa del príncipe Harry, cuando ella filmaba “Suits” en Canadá. Él personal trainer español habló en una entrevista con la revista Vanity Fair y reveló que ella hablaba castellano y tenía un acento argentino.

Blanco dijo al citado medio que compartió mucho tiempo con la exactriz, debido a que se encontraba en pleno ascenso de su carrera."Entrené a Meghan durante el rodaje de la serie ‘Suits’. Hacíamos un poquito de artes marciales, boxeo y a veces kickboxing”, contó el preparador físico.

Además, el español habló sobre la personalidad de Markle y afirmó que es muy amable. “Yo me lo pasé muy bien entrenando con ella porque es súper simpática y además habla español, eso sí, con acento argentino”. Cabe destacar que Markle hizo una pasantía en la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires tras terminar sus estudios universitarios en California.

Asimismo, Blanco agregó que nunca imaginó que Markle llegaría a formar parte de la monarquía británica. “¡La verdad es que nunca pensé que podía llegar a ser una princesa!”.

“No sé si ahora que están por aquí (en referencia a que la pareja real ahora vive en EE.UU.) podría volver a entrenarla porque mis horarios son bastante complicados, pero si me llama, no me importaría entrenarlos a los dos”, finalizó.

Meghan Markle, en su faceta de actriz, interpretó a Rachel Zane en la serie estadounidense “Suits”, de temática legal desde el 2011 al 2018.

