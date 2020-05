Trabajos con los que se ha sentido satisfecha: Para el portal “Serielizados”, Diana Gómez dijo que “El día de mañana, porque la experiencia fue buenísima. Mariano Barroso es un gran director. Es uno de los trabajos recientes de los que más contenta y orgullosa estoy. Obviamente, El Crac: estoy muy agradecida a Joel Joan y a Héctor Claramunt porque me dieron un personaje que, de entrada, me iba a la contra, pero esos retos son los que más me motivan como actriz, crear un personaje que tiene poco que ver contigo, trabajártelo”, recordó.