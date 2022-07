Vanessa Guzmán es una de las actrices y modelos más destacas de la televisión mexicana, popular por ser la protagonista de “Soltero con hijas”, telenovela que finalizó hace unos meses.

Además de actriz, Guzmán también es fisicoculturista, elevando al máximo su rendimiento y evolucionando la figura que mostró cuando se colocó en cuarto lugar en el concurso Miss Universo 1996.

Sin embargo, recientemente la actriz sufrió un gran susto, pues tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico de El Paso, Texas.

Vanessa Guzmán incursionó en el mundo del fisicoculturismo (Foto: Vanessa Guzmán / Instagram)

EL ACCIDENTE DE VANESSA GUZMÁN

A través de sus redes sociales, y desde una cama de hospital, la actriz contó a sus más de 878 mil seguidores que fue ingresada de manera urgente.

“Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación. Acá en el video les explico con más detalles, muchas gracias por sus mensajes, quienes ya sabían, se les agradece infinitamente”, indicó.

De acuerdo con lo compartido en el video, la actriz se desplazaba en su coche sola, pues su hijo no pudo acompañarla, y aseguró que se encuentra contenta de que este percance solo haya sido un susto.

“¿Qué les cuento? Iba camino a mi gimnasio a una cita para una chava y tuve un accidente de carro, me pegaron por detrás. Estamos en revisión, traigo un dolor de cuello fuerte y hay que checar que todo esté bien, porque en este punto lo que más me importa es mi hijo y mi preparación para la competencia, poder cumplir con mis alumnas y mi preparación. Todo lo demás está bien”.