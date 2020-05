Hace unos días, la modelo Vania Bludau sorprendió a sus seguidores al anunciar que su matrimonio con Frank Dello Russo se había cancelado tras descubrir que su prometido pagaba una cuenta en la aplicación de citas Tinder.

El abogado, que guardó silencio hasta ayer, contó en sus stories de Instagram que su relación no se acabó por ese motivo, sino que ellos ya estaban separados desde marzo. Del mismo modo, Dello Russo afirmó que sí usa la cuenta de Tinder, pero desde abril, un mes después que supuestamente rompieron.

“En marzo, discutimos para tratar de solucionar los problemas, pero finalmente se tomó la decisión de ir por caminos separados”, comentó en un extenso mensaje en sus stories dejando en claro que descargó Tinder, pero cuando ya estaba soltero.

Por su lado, la ex chica reality no quiso dejar algún cabo suelto por lo que le respondió al ex presentador de televisión Rodrigo González sobre lo dicho por su exnovio. “OMG, ¿el ‘abogado’ quiere circo? Ya no hay entradas...”, se lee en el mensaje de la modelo.

Vania Bludau respondió lo dicho por Frank Dello Russo.

Además le compartió la imagen de un nadador pidiendo ayuda en el mar afirmando que esa es la descripción de Frank Dello Russo con dichos mensajes en sus redes sociales.

Como se recuerda, la pareja se comprometió en el 2018 y a inicios del 2020, Bludau contó que estaban pensando casarse en Perú pues su pareja se mostraba fascinado con su país.

