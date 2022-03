Televisa se mantuvo en su posición de estrenar su producción sobre la vida de Vicente Fernández pese a que la familia del desaparecido cantante se haya manifestado en contra, no diera su aprobación y exigiera que esas imágenes no se emitan, provocando una gran polémica en todo México y convirtiéndose en uno de los principales temas de conversación en la opinión pública y en las redes sociales pues parece ser que este problema no se solucionará tan rápido debido a que ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer.

Mediante comunicados de prensa en redes sociales, declaraciones de algunos involucrados y demás, la familia Fernández ha exigido que esa bioserie producida por Televisa y Univision nunca vea la luz pues no ha recibido su aprobación y mucho menos la de ‘Chente’. Pese a toda la polémica, la producción del canal mexicano ha generado una gran expectativa en los televidentes.

Teniendo en cuenta que el ‘Charro de Huentitán’ siempre ha sido muy pegado a Televisa, es un poco extraño que él o su familia no estén de acuerdo que la televisora sea quien se encargue de realizar una serie biográfica. Es por ello que en la presente nota trataremos de resumir todo este problema.

Del mismo modo contaremos algunos detalles sobre la principal razón para que la familia Fernández se niegue a lo que ha realizado Televisa: una serie biográfica del cantante hecha por Netflix y que sí tendría la aprobación.

El cantante mexicano falleció en diciembre del año pasado (Foto: Vicente Fernández / Facebook)

LA FAMILIA FERNÁNDEZ RECHAZA LA PRODUCCIÓN DE TELEVISA Y UNIVISION

A través de una serie de comunicados, la familia de Vicente Fernández manifestó su opinión sobre “El último rey”, bioserie basada en el fallecido cantante. Allí se pudo conocer que la dinastía no le dio la aprobación a Televisa para emitir esa producción en sus pantallas, por lo que le pidió al canal que no estrene esos capítulos.

Es más, la viuda del artista, Doña Cuquita, reapareció públicamente mediante un video en las redes sociales para dar su opinión acerca de esta polémica y pidió a Televisa que, por favor, respete la decisión de la familia y no emita ninguna serie del ‘Chente’ que no haya recibido la aprobación.

“Pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala”, fueron algunas de las palabras de Doña Cuquita, quien también dijo que el propio Vicente Fernández había llegado a un acuerdo con Netflix para ceder sus derechos y realizar una serie sobre su vida.

LA SERIE DE NETFLIX SOBRE VICENTE FERNÁNDEZ

Se conoció que, desde septiembre del año pasado, Caracol TV y Netflix comenzaron a grabar una serie con la aprobación del propio Vicente Fernández, así que se podría decir que esta es la serie oficial del fallecido cantante mexicano pues él mismo fue quien diseñó algunos capítulos e historias que se verán en la plataforma de streaming.

Según algunos medios especializados de México, la firma de este convenio incluyó varios millones de dólares, lo cual fue algo imposible de rechazar por los familiares y el mismo ‘Chente’

Por otro lado se supo también que las grabaciones de esta historia ya están llegando a su final para luego empezar el trabajo de postproducción y así ver los ansiados capítulos, que serían un total de 36, los cuales pondrán la piel de gallina a los millones de fans del artista en México y toda América Latina.

Esta historia está protagonizada por Jaime Camil como Vicente Fernández contará los inicios del artista desde que era un niño hasta convertirse en un consagrado a nivel mundial.

El actor mexicano Jaime Camil será el encargado de encarnar a Vicente Fernández en la serie de Netflix (Foto: Jaime Camil / Instagram)

De momento no se sabe cuándo se estrenará esta serie, pero se calcula que sea este año. Además, aún hay un tema pendiente muy importante respecto a la producción elaborada por Televisa y que no tiene la aprobación de alguno de los herederos.

LA RESPUESTA DE TELEVISA

A través de un comunicado en sus redes sociales, la televisora ha dado detalles del problema legal que está asumiendo por la emisión de “El último rey”, el cual, según explican, es un homenaje al desaparecido Vicente Fernández.

Según se cuenta en el comunicado, la familia de Vicente Fernández no está conforme con esta serie que se va a estrenar y quiere impedir que vea la luz pues no tiene la autorización de algún heredero de todo el legado dejado por el cantante.

Por más que ya haya habido una comunicación recibida, Televisa se mantiene firme y emitirá la producción televisiva, tal y como se ha planificado desde hace un tiempo.

“Para Televisa Univision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanismo Charro de Huentitán fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas con una versión cuidada, pero también real de lo acontecido. Televisa Univision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba el estreno”, se puede leer.

Posición de #TelevisaUnivision respecto a la bioserie #ElÚltimoRey sobre Vicente Fernández, basada en una investigación periodística. Estamos en contra de la censura a las audiencias mexicanas. pic.twitter.com/VJIuQIKtfy — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) March 13, 2022

¿DE QUÉ MURIÓ VICENTE FERNÁNDEZ?

El cantante mexicano Vicente Fernández murió a los 82 años tras padecer un cuadro de neumonía que empeoró su condición pulmonar, de acuerdo a la información brindada por su familia en las redes sociales. El músico estuvo recuperándose en su vivienda pero debió ser enviado nuevamente al hospital Country 2000 de Guadalajara, donde falleció.

“El Sr. Vicente Fernández en las últimas 12 hrs presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio. Se requirió sedación para mantener confort. Continúa manejo multidisciplinario. Su condición el día de hoy es crítica”, fue el último comunicado, publicado el 9 de diciembre, de la familia sobre la salud del artista.

El Charro de Huentitán había sido internado de urgencia por una caída en su rancho, el 9 de agosto, lo que le dejó "un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical", según informaron sus parientes, quienes fueron la voz oficial de la salud del Chente. Fue sometido a una cirugía cervical y luego se le monitoreó por sus problemas respiratorios. Pudo pasar algunos días en su casa, hasta que volvió a empeorar y murió rodeado de sus hijos y su compañera de vida, Cuquita Abarca.