A raíz del revuelo que generó la bioserie que hará Netflix sobre la vida del cantante mexicano Vicente Fernández, un tema importante de su vida privada volvió a salir a la luz. Estamos hablando de la mujer que asegura ser su hija, Ana Lilia Aréchiga, quien dio importantes declaraciones sobre su padre y el delicado estado de salud en el que se encuentra.

Como se recuerda, Fernández fue internado en un hospital el pasado mes de agosto, debido a una fuerte caída que sufrió en su rancho “Los Tres Potrillos”. Desde la fecha, la condición del cantante ha sido inestable, por lo que es difícil precisar si será dado de alta en las próximas semanas, e incluso muchos medios informales llegaron a asegurar en algún momento que el mexicano había muerto, siendo desmentidos por la familia,

Aréchiga, quien por primera vez reveló ser hija del artista en el 2015, habló fuerte y claro sobre la salud de su supuesto progenitor en una entrevista para el canal de YouTube Shy Gutiérrez. Así mismo, hizo una conmovedora petición que espera pueda llegar al corazón de Fernández. Entérate de todo a continuación.

Los familiares de Vicente Fernández siguen conversando sobre el estado del cantante mexicano (Foto: Vicente Fernández / Instagram)

¿QUIÉN ES ANA LILIA ARÉCHIGA?

La mujer que apareció en pantallas hace más de 6 años se hace llamar la hija mayor de “Don Chente”, aunque este ha desmentido su supuesta paternidad, a pesar de no contar con una prueba de ADN que lo sustente. La fémina de 60 años trabaja cuidando a personas de la tercera edad en un hogar opulento, por lo que no comprende cómo la familia del cantante no veló por su seguridad.

Ana Lili Aréchiga declaró ser producto de una relación casual que Fernández tuvo con su madre, quien en ese momento tenía 21 años, en la ciudad de Guadalajara. Este amorío se dio antes de que el intérprete de “Estos celos” se casará con su actual esposa, Cuquita.

SUEÑA CON CONVERSAR CON SU PADRE

Aunque Ana Lilia es consciente del rechazo de su supuesto padre y el resto de la familia, ella no pierde las esperanzas de poder tener una buena relación con él. Así mismo, ha señalado en varias oportunidades que su interés no es recibir parte de la fortuna, ni las regalías:

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están”.

NO TIENE CONTACTO CON LA FAMILIA

La sexagenaría ha revelado que no ha intentado contactarse con los Fernández, debido al rechazo que sienten hacía a ella, llegando incluso a llamarla ‘loca’. Por esto nunca les ha escrito y así se evita obtener una respuesta faltosa. Lo único que esta mujer espera es poder conocerlo aunque sea por medio de una pantalla, pues no existe la posibilidad de visitarlo en el centro de salud.