Después de cuatro meses hospitalizado, Vicente Fernández falleció a los 81 años de edad a las 6:15 a.m. de este domingo 12 de diciembre. Así lo confirmó la familia del cantante mexicano, quien se encontraba en un hospital en la ciudad occidental de Guadalajara, según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“En Paz descanse Sr Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, expresó la familia en una publicación donde aparece el ídolo mexicano en una fotografía.

Como se recuerda, el ídolo de la música mexicana estaba hospitalizado desde agosto tras sufrir una caída, que lo obligó a someterse a una cirugía cervical. Luego, su salud empeoró al ser diagnosticado con neumonía, según informó su familia. Tras su muerte, son muchas las dudas que han surgido, por ejemplo, ¿quiénes son los herederos de Vicente Fernández? Aquí te lo contamos.

¿QUIÉNES SON LOS HEREDEROS DE VICENTE FERNÁNDEZ?

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Vicente Fernández logró amasar una enorme fortuna. Inició en 1965 y desde entonces no paró de cosechar éxitos, entre millonarios contratos, giras internacionales y éxitos musicales como “Perdóname”, “Cantina del barrio” y “Tu camino y el mío”.

De acuerdo con el sitio web Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las celebridades con base en estimaciones de información pública o de sus representantes, Vicente Fernández posee una fortuna de 25 millones de dólares.

Esta cifra equivale a un aproximado de 499 millones 982 mil 500 pesos mexicanos. Este momento no toma en cuenta las ganancias del cantante mexicano obtenidas a través de regalías y patrocinios.

Cabe señalar que, además de esta millonaria cifra, Vicente Fernández posee otros bienes, como casas, autos, etc. Tras su muerte, los herederos del cantante mexicano serán sus hijos: Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, quien es hija de la hermana de la esposa de Vicente, Doña Cuquita; pero fue adoptada por la familia.

Según Infobae, durante una entrevista realizada a hace meses, Vicente Fernández dijo que repartió sus bienes entre sus hijos: “Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”.

Eso sí, cabe señalar que se desconoce qué porcentaje de la herencia recibirán los hijos de Vicente Fernández y qué monto le tocará a su esposa Maria del Refugio Abarca Villaseñor.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE VICENTE FERNÁNDEZ?

Vicente Fernández se casó con María del Refugio Abarca en 1963. El cantante de música mexicana tuvo 4 hijos, todos dentro del matrimonio: Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández.

VICENTE FERNÁNDEZ JR

Es el primogénito de Vicente Fernández y quizá el más polémico de la familia. Aunque también es cantante como su padre y su hermano, su carrera no está tan consolidada y ha sido opacada por los constantes escándalos que ha protagonizado con su actual novia: Mariana González, según el diario “La Razón”.

GERARDO FERNÁNDEZ

Gerardo optó por no pertenecer al mundo de la farándula, por lo que es un empresario. En 2011 intentó entrar en la política, cuando postuló como candidato a diputado federal por la alianza PVEM-PRI en Jalisco, pero no ganó. Cabe señalar que la escritora argentina Olga Wornat afirmó está vinculado con el narco y lo calificó como una persona “peligrosa”.

ALEJANDO FERNÁNDEZ

Es el más conocido de los hijos de Vicente Fernández, Alejando Fernández “El Potrillo”, quien heredó todo el talento musical de su progenitor y ha hecho toda una carrera musical. Él tiene 5 hijos: tres con América Guinart (Alex, Camila y América) y dos con la modelo Ximena Díaz (Emiliano y Valentina).

ALEJANDRA FERNÁNDEZ

Alejandra es la cuarta hija de Vicente Fernández y Doña Cuquita. Ella fue adoptada por la pareja, no le gusta formar parte del mundo del espectáculo por lo que se mantiene alejada de los reflectores. Se sabe que se dedica a la industria de la moda y no tiene hijos.