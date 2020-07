Victoria Ruffo es una de las actrices más reconocidas de México, sus papeles protagónicos en las telenovelas la han hecho acreedora del reconocimiento y cariño del público. Entre las novelas en las que ha participado se encuentran “Simplemente María”, “La Madrastra”, “Corona de lágrimas”, “La fiera”, “Victoria”, entre otras. Sin duda, su talento y belleza la han convertido en la favorita de la pantalla chica.

La actriz es considerada una de las más queridas de México y Latinoamérica, lo que ha despertado indudablemente el interés del público por su vida privada. Como se sabe, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una relación en la década de los 90 que lamentablemente terminó mal, lo que ha quedado en evidencia en varias ocasiones.

Su presentación oficial en la televisión mexicana fue en el exitoso programa infantil TVO conducido por su tía Gabriela Ruffo (Foto: Instagram)

La expareja tuvo un hijo llamado José Eduardo, quien vio como sus padres se separaron cuando él tenía cinco años. Ahora, convertido en todo un joven, José Eduardo cuenta varias anécdotas que vivió con sus padres, en especial con su mamá Victoria Ruffo. A continuación, te contamos la vez que la actriz abofeteó a su hijo.

JOSÉ EDUARDO DERBEZ Y LA VEZ QUE SU MAMÁ LO CACHETEÓ

El actor José Eduardo Derbez siempre ha sido cuestionado sobre su relación con sus padres y en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el joven recordó la ocasión en que su mamá, Victoria Ruffo le dio una cachetada. El actor mencionó que esto sucedió hace mucho tiempo cuando aún vivía con su mamá.

“Según recuerdo fue entre los 15, 16 años y vivíamos en un departamento de dos pisos y me fui a pegar al cuarto de mi mamá para ver si ya estaba dormida y sí, ya estaba. Y les hablé a dos amigas y les dije que se vinieran a la casa, echábamos música, trago, cigarrito y ya era tarde. Entonces llegaron mis amigas, pusimos música y empezamos a platicar, ya en la fiesta se nos olvida y empezamos a subir el volumen”, dijo el actor.

Debido al volumen de la música, José Eduardo mencionó que su mamá se despertó y le habló por teléfono para saber qué estaba pasando.

“Mi mamá se comunicaba conmigo por el teléfono, le picaba y se escuchaba en el altavoz, pero sonaba antes y sabías que iba a hablar alguien, entonces quite la música y me dice mi mama: ‘¿Qué haces?’ y yo de: ‘Nada, escuchando música’, me dice que con quien y le digo que sólo y me dice: ‘A ver, voy para abajo’ y no, en friega agarro a las señoritas y las meto a las regadera, en la tina”, agregó.

Su debut en televisión tuvo lugar cuando estaba pequeño e hizo un papel en el programa Derbez en cuando dentro del sketch "De con padre" como Aarón Abasolo (Foto: Instagram)

Cuando Victoria Ruffo estuvo con su hijo, la actriz comenzó a revisar todo el departamento para saber sí era verdad que José Eduardo se encontraba sólo, sin embargo, encontró a las amigas de su hijo escondidas.

“De repente entra mi mamá y ve botella de tequila y vodka. Me pregunta: ‘¿Estás tomando?’ y le digo que es para el desempance y pues trae colmillo la Ruffo y se pone a abrir los clósets y yo todavía: ‘¿Qué estás buscando? No vas a encontrar nada’, no encontró nada, se me queda viendo y se jala al baño, abre la regadera y ahí estaban las criaturas”, mencionó José Eduardo Derbez.

Para finalizar la anécdota, José Eduardo dijo que en cuanto sus amigas se fueron Victoria, quien estaba muy enojada, le dio una cachetada.

“Mi mamá las corrió de una manera educada y gentil y cuando salieron se regresa conmigo y a lo que iba. Como traía experiencia mi mamá de sus novelas ya venía cargadita la mano, agarro vuelo, era un pasillo grande y no la veía venir, pero ella ya la traía y como va. No volví a meter mujeres a mi casa”, recordó el hijo de Eugenio Derbez.

