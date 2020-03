Es conocido que la relación entre Victoria Ruffo y su expareja Eugenio Derbez es distante, y en más de una ocasión han dejado en claro que lo único que los une es su hijo José Eduardo, fruto de la relación sentimental que tuvieron durante cinco años en la década de los 90.

Recientemente, el joven actor de 27 años abrió su canal de YouTube y sus primeros invitados fueron sus padres, aunque por separado.

En la entrevista que José Eduardo Derbez le hizo al recordado actor de “La familia P. Luche” le pidió que atendiera una supuesta llamada de Victoria Ruffo, y lo mismo hizo con su mamá, pero la actriz tuvo una inesperada reacción.

En un adelanto del video colgado en YouTube, vemos que Eduardo pide el teléfono para supuestamente comunicar a su madre con Derbez. Ante ello, Victoria responde con una mirada de desagrado y pronuncia un rotundo “NO”.

“Ya que estamos también en lo de las anécdotas y la familia, quiero que cuentes por qué quemaste tu casa. Si fueras a comer tú sola, ahorita con Eugenio Derbez, ¿Qué pregunta le harías? A ver, César, pásame el teléfono que lo tenemos (a Eugenio Derbez) ahí en una videollamada”, dijo el joven antes de recibir el teléfono.

El video difundido en YouTube cuenta hasta el momento con más de 40 mil reproducciones y sus fanáticos del actor de 27 años se han mostrado ansiosos por ver la entrevista completa.

“Me muero por ver la entrevista”, “Me encanta cómo lo haces, súbelo ya”, “Hasta yo me asusté”, “Victoria es una señora hermosa y primera actriz, y no entiendo, porque no quiere ver a Eugenio si viendo a José Eduardo es como si lo viera, son igualitos”, “La carita que hizo”, son algunos comentarios que dejaron los usuarios de YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

Mamá de Ximena Hoyos habla sobre maltrato

Mamá de Ximena Hoyos sobre maltrato