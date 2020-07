The Good Doctor fue renovada para una cuarta temporada y mientras muchos esperan su estreno, un video viral de YouTube muestra a su protagonista Freddie Highmore hablando con un español fluido durante su participación en un conocido programa de entrevistas en España. Si bien data del 2019, este hecho sorprendió a más de uno en las redes sociales.

The Good Doctor es una serie basada en un dorama coreano donde Freddie Highmore interpreta al Dr. Shaun Murphy, un joven cirujano residente que padece autismo y Síndrome del Savant, conocido también como el “síndrome del sabio”, una enfermedad que le causa problemas a la hora de relacionarse con sus colegas, pacientes y el resto de personas.

Precisamente en marzo del año pasado, Freddie Highmore ofreció una entrevista a Andreu Buenafuente en el programa Late Motiv, producido por Movistar+ España , donde el artista británico de 28 años sorprendió por su dominio del castellano debido al buen tiempo que vivió en Madrid, donde incluso realizó sus prácticas en un estudio de abogados.

Freddie Highmore , quien además de actor es licenciado en Filología española y árabe de la Universidad de Cambridge, contó la anécdota de cómo se las arregló para convencer a unos españoles en un bar que lo dejaran apoyar con ellos a la selección local en la Eurocopa 2012 ante la ausencia del combinado inglés.

“(…) Pensé que no me iban a aceptar por ser inglés, que no iba a poder apoyar a la selección e inventé que tenía una abuela gallega. Y después, claro que tengo el acento inglés, pero dije que mi abuela era de La Zapateira y si podía apoyar a la selección con vosotros”, precisó el protagonista de The Good Doctor en la parte final del video viral de YouTube .

VIDEO RECOMENDADO

The Good Doctor: Tráiler del final de la temporada 3

The Good Doctor | Tráiler del final de la temporada 3