Desde que el Internet tiene memoria, Tom Hanks ha sido ampliamente considerado como uno de los tipos más agradables de Hollywood. Ya sea por sus entrañables roles protagónicos en películas como ‘Forrest Gump’, ‘El Náufrago’ o Toy Story, así como las conmovedoras historias de sus actos solidarios con extraños, es difícil imaginarse que no le caiga bien a alguien.

Sin embargo, resulta que sí existiría tal persona y la enemistad que mantienen con este colega desde finales de la década de 1980 sería uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Pero, ¿de quién se trata? Pues nada más y nada menos que Henry Winkler, mejor conocido por su papel como ‘Fonzie’ en la serie de televisión Días Felices y en las cintas de Adam Sandler.

Durante su reciente participación el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen, Henry Winkler fue consultado sobre qué tan ciertos son los rumores de que no se llevaría bien con Tom Hanks, que habría comenzado en 1989 cuando filmaban la comedia policíaca protagonizada por el último llamada ‘Turner & Hooch’.

“¿Cuál fue la verdadera razón por la que Tom Hanks y tú no se llevaban bien en el set de ‘Turner & Hooch’, y si alguna vez llegaste a ver la película?”, preguntó el seguidor a través del hilo telefónico. “¿Eso es verdad?”, dijo el anfitrión Andy Cohen, a lo que Winkler respondió en tono de broma poniéndose la mano sobre la oreja como si no hubiera oído.

Posteriormente, el veterano actor comentó que dirigió la mencionada película por 13 días hasta que recibió una llamada de la oficina de Jeff Katzenberg, antiguo presidente de Walt Disney Studios, en la que le preguntó si tenía todas sus cosas consigo y que se fuera a su casa. “Me llevaba muy pero muy bien… con ese perro. Ese perro… amaba a esa perro”, agregó.

Desde el lanzamiento de la cinta hace 30 años, se especuló pero jamás se confirmó que Tom Hanks y Henry Winkler discutían frecuentemente en la filmación, siendo Hanks el responsable del despido de Winkler. El experimentado actor fue reemplazado en la dirección por el director británico-canadiense Roger Spottiswoode.

En una entrevista a la revista People de 1993, Henry Winkler dio el primer viso de su famosa enemistad al decir que se llevaba “mejor con Hooch [el perro] que con Turner [Tom Hanks]”. Desde ese entonces hasta ahora, el popular ‘Fonzie’ no ha ahondado más sobre el tema ya que siempre que le preguntan por la película, siempre dice que “no la recuerda”.