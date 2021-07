La tercera temporada de “Virgin River” se estrenó el pasado 9 de julio en Netflix, donde los nuevos diez episodios de la serie nos muestran que la relación de Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack (Martin Henderson) se encuentra en otro nivel, también nos revela detalles que no se conocían del pasado de los protagonistas y un montón de giros inesperados.

Los fanáticos del drama romántico de Netflix quedaron sorprendidos cuando conocieron un secreto del pasado de Jack. Fue en el episodio 5 de la temporada 3 de “Virgin River” cuando Mel Monroe descubrió por accidente de que Jack tiene una exesposa llamada Mandy.

Y es que, hasta el momento, no se sabía que Jack estuviera casado ya que nunca lo mencionó. Lo cierto es que esta revelación dejó confundida a Mel y abrió varias interrogantes sobre el pasado del exmarino y dueño del bar de la pequeña ciudad “Virgin River”.

¿CÓMO REACCIONÓ MARTIN HENDERSON AL ENTERARSE QUE JACK SHERIDAN TENÍA UNA EXESPOSA?

“Virgin River” se caracteriza por ser una serie en la que todo puede pasar. Los fieles seguidores del drama romántico de Netflix saben que se pueden encontrar con cualquier sorpresa a lo largo de la historia protagonizada por Mel y Jack.

Incluso, los propios actores de “Virgin River” pueden esperar lo inesperado. Así lo dejó claro Martin Henderson, quien interpreta a Jack Sheridan en la serie. El actor desconocía que su personaje estaba casado y lo supo cuando leyó el guión de la tercera temporada.

“Casi escupí mi café cuando leí eso en el guión”, dijo Martin Henderson al medio TVLine cuando descubrió que Jack Sheridan estaba casado.

“Como la mayoría de la audiencia, y ciertamente como Mel, estaba sorprendido y confundido. Llamé a (la showrunner Sue Tenney) y le dije: “¿Estaba casado? ¿Por qué no lo sabía?”. Me ofendí un poco en nombre de Mel. ¿Por qué no habría compartido algo tan relevante?”, reveló el actor.

Fue en el episodio 6 de la temporada 3 de “Virgin River”, cuando Jack le explicó a Mel que no había mucha historia que contar sobre su matrimonio del pasado con Mandy. Él contó que fue una relación breve y que todo se terminó cuando se fue a la marina, por lo que este hecho no tiene relevancia en su vida.

“No hay mucho que contar. Nos casamos nada más terminar la escuela secundaria, me uní a la infantería de Marina y ella solicitó el divorcio cuando me embarqué a Irak. Todo el matrimonio duró menos de tres meses. No es algo en lo que piense nunca”, le dijo Jack a Mel.

Martin Henderson desconocía que su personaje Jack Sheridan estaba casado y supo la verdad cuando leyó el guión de la tercera temporada.(Foto: Netflix)

¿CUÁN PROBABLE ES QUE MANDY APAREZCA EN LA SERIE DE NETFLIX?

Aunque Jack Sheridan considera que su matrimonio del pasado con Mandy no puede afectar su presente con Mel, Martin Henderson sabe que en “Virgin River” todo puede pasar y así lo afirmó en la entrevista con TVLine:

“Mandy apareciendo en “Virgin River” complicaría aún más las cosas. Es posible con este programa”, dijo el actor.

En ese sentido, la showrunner del drama de Netflix, Sue Tenney, le dijo a TVLine que la existencia de Mandy es en realidad más crítica de lo que parece.

“Ahora puede ver que él hizo ese compromiso en algún momento. Él ha sido un soltero confirmado desde entonces, pero se casó con alguien en un momento. Estas son las cosas que averiguas a medida que conoces a alguien, y Mel y Jack realmente no se conocen desde hace tanto tiempo. Nuestro espectáculo avanza bastante lento”, dijo Tenney.