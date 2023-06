Creada y escrita por Camille Couasse y Sarah Farkas, “Vórtice” (“Vortex” en su idioma original) es una miniserie franco-belga que narra la historia de un policía que después de contactar a su esposa muerta debido a una falla en un sistema de realidad virtual, trata de evitar el misterioso accidente dónde la perdió, lo que pone el riesgo a su nueva familia.

“‘Vortex’ es un espectáculo brillante que innova en su género: una investigación extremadamente apasionante, en parte desarrollada en el espacio virtual, que nos captura para llevarnos más lejos a un drama familiar y de amor profundamente conmovedor. ¡Una combinación perfecta para satisfacer múltiples audiencias lineales y no lineales hoy!”, señaló Julia Schulte, vicepresidenta sénior de ventas internacionales de France tv distribution, a Variety.

Entre los miembros del reparto de la serie policial están actores como Tomer Sisley, Camille Claris, Anaïs Parello, Zineb Triki , Maxime Gueguen, Julia Oberlinkels, Éric Pucheu y Juliette Plumecocq-Mech. Pero ¿quién es quién en la nueva serie que llega a Netflix el 2 de junio de 2023?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “VÓRTICE”

1. Tomer Sisley como Ludovic Béguin

Tomer Sisley, conocido internacionalmente por interpretar a Largo Winch en las adaptaciones cinematográficas del personaje, da vida a Ludovic Béguin en “Vórtice”. Se trata de un capitán de policía que se reconecta con su esposa fallecida mientras utiliza la realidad virtual para analizar la escena del crimen de una mujer ahogada en una playa de Brest.

Tomer Sisley como Ludovic Béguin en la miniserie franco - belga "Vórtice" (Foto: AT-Production)

2. Camille Claris como Mélanie

Camille Claris, actriz francesa conocida por sus papeles en series como “1788... et demi”, “Clash”, “Falco”, “Nina”, “Instinct”, “Caïn”, “Les Petits Meurtres d’Agatha Christie” y “Meurtres à Bayeux”, interpreta a Mélanie la primera esposa de Ludovic que falleció en la playa Brest hace 27 años.

Camille Claris como Mélanie y Tomer Sisley como Ludovic Béguin en la miniserie franco - belga "Vórtice" (Foto: AT-Production)

3. Anaïs Parello como Juliette

Anaïs Parello, que participó en producciones como “I Gotta Look Good for the Apocalypse”, “The House of Gaunt”, “Mortal”, “El abismo”, “Parlamento”, “Heaven on earth” y “Tú también lo harías”, asume el rol de Juliette, la hija de Ludovic y Juliette.

4. Zineb Triki como Parvana Rabani

Zineb Triki, que apareció en “El buen maestro”, “Lucha de clases”, “Riviera”, “Lo mejor está por llegar”, “L’Attaché”, “Homeland”, “Oficina de infiltrados”, “Les vertueuses” y “Notre-Dame”, interpreta a Parvana Rabani, la segunda esposa de Ludovic Béguin.

Zineb Triki como Parvana Rabani en la miniserie franco - belga "Vórtice" (Foto: AT-Production)

5. Maxime Gueguen como Sam

Maxime Gueguen es el responsable de dar vida a Sam en la miniserie franco-belga de 2022. Se trata del segundo hijo de Ludovic al que podría perder si intenta cambiar el pasado.

Maxime Gueguen como Sam en la miniserie franco - belga "Vórtice" (Foto: AT-Production)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “Vórtice”:

Julia Oberlinkels como la joven Parvana Rabani

Éric Pucheu como Nathan Leroy

Sandrine Salyères como Florence Leroy

Simone Peinado-Barré como Romane Leroy

Lucas Gérard como Lucien Leroy

Juliette Plumecocq-Mech como Agathe Burtin

¿DE QUÉ TRATA “VÓRTICE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Vórtice”, “en 2025, gracias a una nueva tecnología, los policías podrán sumergirse en las escenas del crimen, reconstruidas en realidad virtual, para ayudarlos a resolver sus investigaciones. Cuando Ludovic, un capitán de policía, utiliza la realidad virtual para analizar la escena del crimen de una mujer ahogada en una playa de Brest, alguien se le aparece. Pero esta persona no tiene nada que ver con la escena y por una buena razón: es Mélanie, el gran amor de su juventud (y también madre de su hija Juliette), fallecida en la misma playa hace 27 años.