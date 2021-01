Los dos primeros episodios de “WandaVision” ya están disponibles en Disney Plus y cómo se anunció al principio se trata de una sitcom que rinde homenaje a las comedias situacionales más famosas y recordadas. Además, muestra cómo ha evolucionado el género con el paso de las décadas.

La serie escrita por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shakman hace referencia a anteriores producciones en la intro de cada capítulo, el vestuario de sus personajes, principalmente en Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), y en otros elementos que van cambiando.

Por ejemplo, como señala FormulaTV, en los primeros capítulos de “WandaVision” se pueden notar que imita el estilo de series como “El Show de Dick Van Dyke” (1961-1966) y “Hechizada” (1964-1972).

El segundo episodio de "WandaVision" empieza al estilo de la serie “Hechizada" (Foto: Marvel/ Disney+)

“Trabajamos con un especialista que indagó en cómo debía sonar y moverse la gente en esa época, hicimos todo lo que pudimos para que fuera lo más auténtico posible,” aseguró el director Matt Shakman a Decider. Además reveló que contaron con público en vivo y encargados de efectos especiales para lograr experiencia extemporánea.

“Yo amo a Lucy” (1951-1957) y “Mi bella genio” (1965-1970) son otros de los shows a los que “WandaVision”, la primera serie de la Fase 4 de Marvel, hace referencia.

Pero Shakman y Schaeffer no solo han buscado en el género familiar, también incorporaron el inquietante estilo de “La dimensión desconocida” (1959-1964). Y al parecer eso solo es el comienzo, ya que Entertainment Weekly reveló que los próximos episodios incluirán referencias cada vez más cercanas, como “La tribu de los Brady” (1969-1974), “Full House” (1987-1995) y “Malcolm in the Middle” (2000-2006).

"WandaVision" hará referencia a "Full house" en los próximos episodios (Foto: ABC)

“Intentamos ser como Indiana Jones, los arqueólogos de las sitcoms” reconoció Shakman, quien aclaró que la idea no es imitar programas sino recrear el tono de diferentes eras: “Hemos intentado dejar claro que nos hemos basado en muchas series diferentes y que no hemos intentado recrear fielmente una sitcom por capítulo. Siempre ha sido situar a Wanda y Visión en ese momento. Cogíamos lo que pudiéramos y también nos fijábamos en qué series nos hacían reír que sean atemporales, que funcionaran tan bien entonces como ahora”.