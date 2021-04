El Darkhold podría atrapar a Scarlet Witch, transformándola en un peón del dios anciano Chthon en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Cuando Wanda Maximoff se introdujo por primera vez en el MCU, fue descrita como un “milagro”: uno de los dos únicos seres que habían sobrevivido a la exposición a la Piedra de la Mente y a quienes la experiencia le había otorgado un poder fenomenal.

“WandaVision” reveló a Wanda Maximoff como una hechicera, y Agatha Harkness reveló que de hecho es Scarlet Witch. Según Agatha, hay un capítulo completo sobre la Bruja Escarlata en Darkhold, un antiguo libro de magia oscura. “La Bruja Escarlata no nace, está forjada”, recitó Agatha del libro. “Ella no tiene ningún aquelarre, no hay necesidad de encantamiento”.

De manera inquietante, Agatha predijo que el poder de la Bruja Escarlata supera al del Hechicero Supremo y que está destinada a destruir el mundo. La serie terminó con Agatha derrotada y la propia Wanda tomando posesión del Darkhold. Una escena final posterior a los créditos mostró a Wanda leyendo el Darkhold, sus poderes mágicos claramente se expandieron dramáticamente a través de sus estudios.

Pero Darkhold se saca directamente de los cómics y, si tiene alguna similitud en el poder, francamente es el último libro que cualquier hechicero puede leer sin peligro. En los cómics, incluso el Doctor Strange desconfía de pasar las páginas del Darkhold, y si lo mismo ocurre en el MCU, las lecciones de Wanda Maximoff podrían amenazar al mundo entero.

SEGUN TEORÍA, WANDA ES PRISIONERA DE DARKHOLD EN “DOCTOR STRANGE 2″

Darkhold, el libro está hecho de materia oscura de la dimensión del infierno. (Foto: Marvel)

En los cómics, Darkhold es un antiguo libro de magia oscura que fue creado a partir de pergaminos anteriores a la humanidad misma. Contiene la magia del dios anciano Chthon, uno de los seres demoníacos que gobernó la Tierra en tiempos prehistóricos pero fue desterrado a otro plano de existencia; previó su destino y dejó atrás estos hechizos para poder establecerse de forma permanente en la Tierra.

Cada vez que se usa un hechizo ctónico, la estructura de la realidad misma se debilita y el Dios Mayor se acerca a regresar para gobernar esta dimensión. Para empeorar las cosas, Darkhold tiene una influencia perniciosa y corruptora en todos los que lo leen, e incluso el Doctor Strange es reacio a usar cualquiera de sus encantamientos debido al impacto que tendrían en su alma.

Scarlet Witch es representada por primera vez como una supervillana reacia junto con su hermano gemelo Pietro Maximoff. (Foto: Marvel)

Si la versión de MCU del Darkhold se parece en algo a los cómics, entonces Wanda está siendo una tonta al aprender de Darkhold, sin saber que su alma está siendo contaminada y corrompida mientras pasa las páginas. Pero hay otro aspecto del poder del Darkhold. El dios anciano Chthon entendió que nombrar una cosa es ganar un grado de poder e influencia sobre ella y, con ese fin, colocó el conocimiento prohibido de futuras amenazas místicas dentro del Darkhold.

Como se vio en la serie Darkhold en los años 90, estos le dan a Chthon una medida de control sobre razas demoníacas como los N’Garai, los perros del infierno, los genios retorcidos e incluso una nueva versión de Demogorge, una entidad cósmica que es impulsada. consumir magia.

En esta etapa, no sabemos si lo mismo sucederá en el MCU, pero ciertamente es posible, en cuyo caso, el hecho de que Wanda se esté convirtiendo en la Bruja Escarlata, lo predicho por Darkhold, significa que bien podría venir. bajo el control directo de Chthon incluso cuando sus poderes se expanden. Literalmente está usando las palabras de Chthon para definir su nueva identidad.

CHTHON PODRÍA HABER ORQUESTADO LA VIDA DE WANDA

El personaje fue creado por el escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby. (Foto: Marvel)

En los cómics, Scarlet Witch es la “Elegida” más peligrosa de Marvel. Nació en las laderas del monte Wundagore, un lugar donde el tejido de la realidad es inusualmente delgado, y el poder de Chthon pudo imbuirla de energía mística latente. La primera manifestación del poder de una bruja es siempre espectacular.

Cuando la Magia del Caos de Wanda se desató por primera vez, Chthon pudo romper brevemente las barreras entre los mundos. Los poderes de Wanda disminuyeron, pero cuanto más entrenaba y más poderosa se volvía, más sin saberlo causaba más daño al tejido de la realidad.

La versión de la MCU de Scarlet Witch es diferente, en el sentido de que Chthon no parece haber tenido una participación directa en la configuración de la vida de Wanda. Pero, no obstante, podría haber sido el gran intrigante que ha estado manipulando eventos en todo el universo durante años porque es interesante notar cómo los eventos relacionados con las Infinity Stones dieron forma a la vida de Wanda.

Wanda fue entrenada por Agatha Harkness para convertirse en una de las portadoras de magia más poderosas de la Tierra. (Foto: Marvel)

En “Avengers: Age of Ultron”, Thor señaló el hecho de que las Infinity Stones estaban entrando en juego al mismo tiempo. “Eso no es una coincidencia”, insistió. “Alguien ha estado jugando un juego complicado y nos ha convertido en peones”. Los espectadores inicialmente asumieron que era Thanos, pero en verdad, parece haber sido simplemente el beneficiario.

Más bien, podría haber sido Chthon, con todo enfocado en la forja de la Bruja Escarlata. En “Avengers”, Loki trajo la Piedra de la Mente a la Tierra, y su poder estaba ligado al de Wanda cuando estuvo expuesta a ella; Esa misma Piedra de la Mente se colocó luego en la frente de Vision, y la conexión mística entre Wanda y Vision los alentó a acercarse entre sí.

Al mismo tiempo, la aparición de las otras Infinity Stones llevó a Thanos a lanzar su loca cruzada, una que inevitablemente condujo a la muerte de Vision. Todos estos eventos cósmicos bien podrían haberse centrado en Wanda, con Chthon trabajando para garantizar que el antiguo Avenger tomara la forma que deseaba. Y ahora, por fin, Wanda se ha convertido en la Bruja Escarlata que el Dios Mayor deseaba que fuera, y está permitiendo que Darkhold la defina.

¿CÓMO SCARLET WITCH PODRÍA O CONDENAR O SALVAR AL UNIVERSO?

La Bruja Escarlata y su hermano gemelo Quicksilver debutaron como parte de la Hermandad de los Mutantes Malignos en X-Men # 4 (marzo de 1964). (Foto: Marvel)

Si este es realmente el caso, entonces “Doctor Strange 2″ es el final de Chthon. Wanda finalmente se ha convertido en la Bruja Escarlata, y cuanto más aprende de Darkhold, más se debilita su humanidad y cae bajo el control de Chthon. Según Agatha Harkness, Wanda está destinada a destruir el mundo, lo que presumiblemente significa que su magia tiene el potencial de cumplir el objetivo final de Chthon, derribar los límites entre las dimensiones y permitirle regresar al mundo que una vez gobernó.

Afortunadamente, aunque Wanda puede ser poderosa, se opondrá a ella, y el poder no lo es todo. Como aprendió Chthon en los cómics, no importa cuán poderoso sea su sirviente. La naturaleza humana finalmente se levantará contra lo demoníaco, con valentía y amor triunfando.

El Doctor Strange del MCU deberá recordarle a Wanda su humanidad, revertir la influencia del Darkhold al animarla a abrazar la bondad intrínseca que todavía se encuentra dentro de ella en lugar de centrarse en su poder y destino oscuro predicho. Por lo tanto, incluso la grandeza de un Dios anciano bien podría ser derrotada en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.