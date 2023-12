Desde el inicio de “What If…?”, la serie ha llevado a los espectadores a explorar diversos escenarios que desafían los límites del multiverso. En la temporada 2, se han presentado más historias paralelas, pero hay un capítulo que ha generado especial interés entre el público: el de Marvel 1602.

El episodio 8, con fecha de estreno el 29 de diciembre de 2023 en Disney Plus, lleva por título “What If... the Avengers Assembled in 1602?” (“¿Qué pasaría si… Los Vengadores se reúnen en 1602?” en español). Esta elección de título revela que el episodio está inspirado en la serie de cómics de ocho volúmenes lanzada en 2003, llamada “Marvel 1602″.

Dicha serie limitada fue escrita por Neil Gaiman, reconocido por su contribución a populares universos como “The Sandman”, “Good Omens” y “Coraline”.

Aunque aún no se ha revelado qué aspectos específicos de las historietas se adaptarán en este episodio de “What If...?”, el avance ofrece una sugerencia intrigante al mostrar a Wanda utilizando sus poderes, lo que podría indicar un enfoque destacado en la Bruja Escarlata.

Neil Gaiman fue el creador de al serie de cómics "Marvel 1602" (Foto: Marvel Comics)

¿DE QUÉ TRATA “MARVEL 1602″?

“Marvel 1602″ es una serie de ocho capítulos que transporta a los superhéroes de Marvel a una fascinante línea de tiempo en la era isabelina, es decir, el régimen de la reina Isabel. En esta singular narrativa, los icónicos personajes, como Nick Fury, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, se enfrentan a un mundo al borde de la destrucción causada por una fuerza misteriosa.

Enfrentados a esta amenaza, los héroes y villanos de Marvel deben unir fuerzas en un contexto histórico único para luchar por la supervivencia de su universo.

¿POR QUÉ LOS SUPERHÉROES APARECEN EN 1602?

Neil Gaiman desplegó una narrativa ingeniosa para justificar la presencia de superhéroes en 1602 en su obra. En este intrigante relato, algunos de los más grandes superhéroes de Marvel emergen 400 años antes de su tiempo habitual debido a una serie de eventos en la Tierra-460.

En este universo alternativo, el Hombre Púrpura se convierte en presidente vitalicio y varios héroes han perecido o están siendo perseguidos. Con solo el Capitán América como superviviente, el Hombre Púrpura lo envía al pasado de la Tierra-616.

La llegada del Capitán América desencadena una desestabilización en el tejido del tiempo, resultando en la aparición de numerosos héroes en el año 1602. Sin embargo, esta alteración temporal se corregiría cuando el Capitán regresa a su línea de tiempo original.

¿EN QUÉ SE CARACTERIZA LA REALIDAD PARALELA DE “MARVEL 1602″?

La realidad paralela de “Marvel 1602″, conocida como Tierra-311, se caracteriza por ser esencialmente una versión de la Tierra-616, pero ambientada en el periodo 1602. En este intrigante escenario temporal, se mantienen muchos lugares reconocidos, como Latveria, que sigue siendo gobernada por el Conde Otto Von Doom.

En este mundo alternativo, los mutantes son denominados “razas de brujas” (“witchbreed” en inglés), y el líder de estos mutantes, Charles Xavier, adopta el nombre de Carlos Javier. La narrativa también transforma a muchos héroes icónicos, otorgándoles nombres y apariencias acordes con la época isabelina.