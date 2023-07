El nombre de William Levy se ha mencionado mucho por estos días luego de que se afirmó que habría comenzado un romance con Samadhi Zendejas, su coprotagonista en la telenovela “Vuelve a mí”. En medio de esta situación, el actor cubano recibió una visita muy especial en el set de su nueva telenovela: su hija Kailey.

El pasado 27 de junio, la revista mexicana TVNotas publicó un artículo en donde afirmó que William Levy y Samadhi Zendejas, protagonista de la telenovela “Vuelve a mí”, tendrían un romance. Los actores fueron captados cenando en un restaurante y, posteriormente, entrando juntos a lo que se presume es un hotel.

Hasta el momento, ellos no han afirmado ni negado la información. Lo cierto es que, tras estos rumores, Elizabeth Gutiérrez publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram, los cuales han sido interpretados como indirectas para el galán cubano. En medio de toda esta situación, William Levy se ha mostrado feliz de recibir a su hija Kailey en el set de grabación de la telenovela “Vuelve a mí”.

William Levy protagoniza la nueva telenovela de Telemundo “Vuelve a mí” junto a Samadhi Zendeja (Foto: William Levy/ Instagram)

WILLIAM LEVY RECIBIÓ LA VISITA DE SU HIJA KAILEY EN EL SET DE GRABACIÓN DE “VUELVE A MÍ”

William Levy recibió la visita de su hija Kailey en el set de grabación de la telenovela “Vuelve a mí”, que protagoniza con Samadhi Zendejas. El actor cubano se mostró feliz del encuentro con la menor, tal y como lo mostró en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Y mientras yo teniendo visita VIP en los estudios. ‘La Princesa de Papi’, mi niña hermosa, qué lindo siempre que compartimos tiempo juntos”, escribió William en su Instagram, donde compartió una fotografía junto a Kailey, al parecer en el set de grabación de “Vuelve A Mí”, la nueva telenovela de Telemundo.

En la imagen podemos ver a padre e hija posando abrazados y muy sonrientes, mientras que al fondo se alcanza a ver una cámara. “Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas”, agregó Levy en la primera parte de su publicación.

El actor cubano continuó su mensaje, pero esta vez en inglés, en él destacó el amor incondicional de su hija. “Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía”, recalcó.

“Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven”, agregó Levy, palabras que fueron interpretadas como un mensaje a la situación que vive actualmente a nivel personal.

“Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro. Aaammmooooo 😜 próximamente proyecto juntos”, finalizó su mensaje William Levy, aparentemente bromeando sobre una posible colaboración con su hija.