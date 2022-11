La serie “Willow” se estrenará el 30 de noviembre, a través de Disney Plus. Esta producción tiene lugar años después de la derrota de Bavmorda en la película de 1988 y está protagonizada nuevamente por el actor Warwick Davis.

En la cinta original, también destacaba Val Kilmer, quien le dio vida a Madmartigan. Él era un jactancioso espadachín mercenario que ayudó a Willow en su gran aventura.

Si bien se esperaba que el intérprete repitiera su papel en la serie del 2022, esto no pasará. ¿Quieres saber la razón? A continuación, descubre por qué Val Kilmer no aparecerá en la serie de Disney Plus “Willow” como Madmartigan.

¿POR QUÉ VAL KILMER NO APARECE EN LA SERIE “WILLOW”?

La ausencia de Val Kilmer en la serie “Willow” de Disney Plus se debe a dos razones importantes: la condición médica del actor y las restricciones frente a la pandemia del coronavirus.

En el año 2017, el artista reveló públicamente su diagnóstico de cáncer de garganta y fue sometido a años de tratamientos de quimioterapia, radiación y una traqueotomía. Actualmente, Kilmer está libre de la enfermedad. Sin embargo, perdió la voz en el proceso y solo puede comunicarse utilizando un dispositivo especial.

Vale precisar que esto no impidió que el intérprete haga una emotiva aparición en “Top Gun: Maverick”. Además, el showrunner Jonathan Kasdan quería incluirlo en “Willow”. “Comenzamos a construir la primera temporada con la intención de que apareciera”, afirmó a Entertainment Weekly.

“Realmente queríamos que Val estuviera en el programa. Y Val realmente quería salir y estar en el show. Recuerdo haber ido a verlo justo después de que esto comenzara a cobrar impulso, y le dije: ‘Escucha, estamos haciendo esto. Y todo el mundo quiere recuperar a Madmartigan. Y él dijo: ‘No tanto como yo’”, agregó.

Por desgracia, la emergencia sanitaria de la COVID-19 hizo que sea insostenible la participación de Kilmer en el rodaje: “Val, a regañadientes, no sintió que pudiera salir”, puntualizó el productor.

Val Kilmer no pudo ser parte del rodaje de la serie "Willow" (Foto: AFP)

¿CÓMO ABORDA LA SERIE “WILLOW” LA AUSENCIA DE MADMARTIGAN?

Jonathan Kasdan explicó que evitaron cambiar la historia de “Willow” al saber que Madmartigan no iba a aparecer. Al contrario, decidieron extenderla, de tal manera que “el misterio de su paradero pudiera permanecer durante toda la temporada y, tal vez, conducir a otros destinos”.

Asimismo, se sabe que Amar Chadha-Patel interpretará a Boorman, un personaje similar al de Val Kilmer en el relato original y que hará que su presencia se sienta de manera significativa, a lo largo de la primera entrega de la ficción.

Finalmente, Kasdan expresó que tiene la intención de incorporar a Madmartigan en potenciales futuras temporadas del espectáculo televisivo.

“Nos encantaría que volviera a la pantalla con ese personaje (...) Si Warwick era el alma de ‘Willow’, Val era el espíritu, y eso es algo demasiado grande como para no quererlo y desearlo en tu programa de televisión”, manifestó.

El póster de la serie "Willow" (Foto: Lucasfilm)

¿CÓMO VER LA SERIE “WILLOW”?

“Willow” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Disney Plus desde el 30 de noviembre. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Mira aquí el tráiler de la serie protagonizada por Warwick Davis.