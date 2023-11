Inspirado en el 100.º aniversario de Disney, “Wish” (“Wish: El poder de los deseos” en español) es una comedia musical animada dirigida por Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, producida por Peter Del Vecho y Juan Pablo Reyes, y escrita por Jennifer Lee y Allison Moore.

La película animada número 62 producida por el estudio combina la animación por computadora con la clásica animación en acuarela de Disney y está programada para ser estrenada en cines en los Estados Unidos el 22 de noviembre de 2023, mientras que a América Latina llegará el 23 de noviembre.

El elenco de voces de “Wish”, que sigue a una joven que realiza una súplica apasionada a las estrellas en un momento de necesidad cuando siente una oscuridad en el Reino de Rosas que nadie más siente, lo conforman actores como Ariana DeBose, Chris Pine, Alan Tudyk, Angelique Cabral, Natasha Rothwell y Jennifer Kumiyama.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “WISH”

1. Ariana DeBose le da voz a Asha

Ariana DeBose, actriz, cantante y bailarina que ha recibido múltiples galardones, incluido un Premio Óscar, un Premio BAFTA y un Globo de Oro, le presta sus voz a Asha, una joven apasionada que ve una oscuridad en el Reino de Rosas y le pide a una estrella que la ayude a salvar el lugar.

Ariana DeBose le da voz a Asha en la película animada "Wish" (Foto: Walt Disney Studios)

2. Chris Pine le da voz al Rey Magnífico

Chris Pine, recordado por interpretar a James T. Kirk en la saga reboot de “Star Trek”, a Steve Trevor en las películas de “Wonder Woman” y a Jake Hardin en “Just My Luck”, le da voz al Rey Magnífico, el fundador y gobernante del Reino de Rosas que es arrogante, se percibe a sí mismo por encima de los demás y solo concede deseos a las personas que considera dignas.

Chris Pine le da voz al Rey Magnífico en la película animada "Wish: El poder de los deseos” (Foto: Walt Disney Studios)

3. Alan Tudyk le da voz a Valentino

Alan Tudyk, conocido por “Death at a Funeral”, “Dodgeball: A True Underdog Story”, “Firefly” y “Serenity”, y por prestar su voz en películas como “Wreck-It-Ralph”, “Zootopia” y “Frozen”, asume el rol de Valentino, la cabra favorita de Asha que cumple su deseo de comunicarse debido a la magia de la estrella.

Alan Tudyk le da voz a Valentino en la película animada "Wish: El poder de los deseos” (Foto: Walt Disney Studios)

4. Angelique Cabral le da voz a la Reina Amaya

Angelique Cabral, distinguida por sus actuaciones en “The Perfect Family”, “Friends with Benefits”, “Enlisted”, y “Life in Pieces”, interpreta a la Reina Amaya en la película “Wish: El poder de los deseos”. Se trata de la esposa del rey Magnífico y reina de Rosas que teme decir lo que piensa.

Angelique Cabral le da voz a la Reina Amaya en la película animada "Wish: El poder de los deseos” (Foto: Walt Disney Studios)

5. Victor Garber le da voz a Sabino

Victor Garber, cantante y actor de cine, teatro y televisión canadiense que ha sido nominado seis veces al Emmy, asume el rol de Sabino, el abuelo de 100 años de Asha que espera que se le conceda su deseo.

Victor Garber le da voz a Sabino en la película animada "Wish: El poder de los deseos” (Foto: Walt Disney Studios)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Wish”:

Natasha Rothwell como Sakina

Jennifer Kumiyama como Dahlia

Harvey Guillén como Gabo

Niko Vargas como Hal

Evan Peters como Simon

Ramy Youssef como Safi

Jon Rudnitsky como Dario

Della Saba como Bazeema

Keone Young como Mountain Climber

Lucas Sigler como Bunny

Nicole Lynn Evans

Heather Matarazzo

Nasim Pedrad como Sania

Abraham Sigler