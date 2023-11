“Wish” (“Wish: El poder de los deseos” en español), película animada de Disney que tiene una duración de 92 minutos y está disponible en los cines desde el 22 de noviembre del 2023, es un homenaje a los 100 años de historia de Walt Disney Animation, así que incluye varios guiños y referencias.

Una de ellas aparece en la escena post-créditos de la cinta dirigida por Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, producida por Peter Del Vecho y Juan Pablo Reyes, y escrita por Jennifer Lee y Allison Moore. ¿Quién aparece y de qué se trata?

“Wish” narra la historia de Asha (Ariana DeBose), una idealista e ingeniosa joven que pide un deseo tan poderoso que una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía infinita llamada Star, le responde. Algo que preocupa al Rey Magnífico (Chris Pine), el fundador y gobernante del reino mágico de Rosas, que se encarga de administrar y conceder los deseos, y esconde un oscuro secreto.

Cuando Asha y Star comprenden lo que está sucediendo se enfrentan al rey para salvar a la comunidad y demostrar que ocurren cosas maravillosas una vez que la voluntad de una persona valiente se entrelaza con la magia de las estrellas.

Ariana DeBose le da voz a Asha en la película animada "Wish" (Foto: Walt Disney Studios)

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “WISH”?

Después de utilizar el poder de su magia estelar dentro de los corazones de las personas para derrotar a Magnífico y regresar los deseos a sus legítimos dueños, Asha se despide de Star, quien debe acudir al llamado de otras personas que la necesitan y se convierte en una especie de hada madrina del reino de Rosas.

En tanto, en la escenas post-créditos de “Wish”, su abuelo Sabino, que deseaba ser capaz de hacer algo que pueda inspirar a futuras generaciones, disfruta de una las mejores vistas de Rosas acompañado de su guitarra, con la que toca algunos acordes de “When You Wish Upon A Star”, canción clásica de Disney.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “WISH”?

“When You Wish Upon A Star”, compuesta por Leigh Harline y Ned Washington para la segunda película animada de la compañía, “Pinocho” de 1940 e interpretada por Pepito Grillo (Cliff Edwards) por primera vez, se convirtió en una melodía emblemática de Disney.

Por lo tanto, es comprensible que se escuche en la escena postcréditos de “Wish”, ya que se trata de un homenaje a los 100 años del estudio de animación. Pero la secuencia también sugiere que Sabino es el creador de la canción, cumpliendo así su deseo de inspirar a varias generaciones.

Sabino, el abuelo de Asha, es el protagonista de la película animada "Wish: El poder de los deseos” (Foto: Walt Disney Studios)