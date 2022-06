No hay duda alguna que Woody Allen es uno de los principales director de cine que ha dado Hollywood. Con cuatro estatuillas ganadas en los Premios Oscar, el estadounidense se ha afianzado en su rubro y ha entretenido a varias generaciones, pero todo podría estar llegando a su final.

A solo meses de cumplir 87 años de edad, su carrera en el cine puede estar viviendo sus últimos pasos, aunque no hay nada confirmado por el momento y, seguramente, será cuestión de tiempo hasta conocer el desenlace de esta incertidumbre.

Lo cierto es que el también actor ha revelado que está pensando en retirarse del séptimo arte y así tomarse el descanso debido y dedicarse a otras actividades.

WOODY ALLEN ASEGURA QUE PIENSA EN NO CONTINUAR TRABAJANDO EN LA INDUSTRIA DEL CINE

En una entrevista con el actor Alec Baldwin, realizada a través de una transmisión en vivo por Instagram, el director de cine habló sobre su nuevo libro y también de su etapa como director de cine.

Fue allí que reconoció que tiene un pie fuera de aquel trabajo que lo dio a conocer a todo el mundo debido a su gran talento para dirigir, escribir y actuar.

Alec Baldwin entrevistó a Woody Allen a través de un live de Instagram (Foto: @alecbaldwininsta / Miguel Medina / AFP)

¿POR QUÉ WOODY ALLEN PIENSA EN EL RETIRO?

Durante la conversación en redes sociales, el cineasta contó cómo se siente en la actualidad respecto a su trabajo y no dudó en asegurar que no siente la misma emoción de antes.

“Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar. No me divierto igual al hacer una película”, fueron algunas de sus palabras.

Luego, Allen fue comentando más sobre ese tema y sorprendió al confesar que fue gracias a la cuarentena por el coronavirus que conoció un nuevo estilo de vida, el cual le gustó mucho.

“Estaba en casa escribiendo mucho. Es una forma agradable de vivir. Luego pensé en que capaz hago una o dos películas más”, añadió.