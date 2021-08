Xoana González es uno de los personajes más polémicos de la farándula. La argentina se caracteriza por no tener pelos en la lengua y mostrarse siempre real a través de sus redes sociales. Hace poco, la modelo confesó que padece de depresión y que lleva once años medicada. A pesar de sufrir esta enfermedad, afirmó que ama la vida y le pidió a sus seguidores que vayan a terapia si no se sienten bien. Entérate aquí otros sobre la vida de la ex chica reality.

1. ES ARTISTA

En el 2017, Xoana compartió con sus seguidores una de sus más grandes aficiones: pintar. En aquel entonces, su ex esposo Rodrigo Valle la ayudaba a colgar sus obras por todas las paredes de su departamento. Si bien la pareja se divorció a los dos años, la modelo argentina nunca dejó de hacer arte.

De acuerdo con la artista, hasta junio de 2021, ha logrado vender más de 400 cuadros y le atribuye su éxito a sus fieles seguidores. Asimismo, cuenta que pintar le relaja y que gracias a su pasión, logró salir de un pozo depresivo por el que pasó cuando estuvo en Argentina.

2. AMA A LOS ANIMALES

Xoana disfruta pasar sus días en compañía de sus tres perros y tres gatos, para ella son como sus hijos. Asimismo, la modelo argentina utiliza sus historias de Instagram para compartir constantemente anuncios de animales perdidos o que están en adopción.

3. TUVO UN ‘AFFAIRE’ CON LIONEL MESSI

En el mes de abril, la modelo fue invitada al programa ‘Cumbia con humor’ de Radio La Mega y rememoró el ‘choque y fuga’ que tuvo con el jugador Lionel Messi, tal como ya había revelado años atrás.

La argentina mencionó que a Lionel Messi “me lo comí con cuchillo y tenedor. Dos a uno gané, no sé quién goleó a quién, pero el arco estaba regalado”.

En 2016, durante el programa ‘El Valor de la Verdad’, Xoana González dijo que había tenido un ‘affaire’ con Messi, pero mencionó que el futbolista ni siquiera se debe acordar de ella porque nunca existió una relación.

“Venía bien, pero sentí que me acosté con un muerto. Creo que ni siquiera se acuerda de mi nombre, pero fue una linda noche. Hubo bastantes goles, fue un empate. No fue una relación porque no me venía a buscar a casa, no era mi novio”, mencionó en el programa que fue conducido por Beto Ortiz.

De acuerdo con la modelo, el jugador no se encontraba en una relación en ese momento. Hoy en día, la ‘Pulga’ está casado con Antonela Roccuzzo y tiene tres hijos.

4. LE GUSTA EL SURF

Por sus fotos de Instagram se puede apreciar que la modelo disfruta del sol, la playa y sobre todo surfear al lado de su esposo Javier González. La pandemia no ha sido impedimento para que Xoana deje de practicar este deporte que tanto le gusta.

5. PRACTICA MUAY THAI

Otros de los deportes que practica González para mantener su escultural cuerpo es el Muay Thai, conocido también como boxeo tailandés. Desde su primera clase que fue en enero de este año, la modelo ha quedo fascinada y ahora cada vez que puede lo practica.

6. EL AMOR DE SU VIDA

El pasado 10 de noviembre de 2020, Xoana se casó con el empresario Javier González Olaechea en una discreta ceremonia en Miraflores. La argentina se mostró muy feliz de haber encontrado al amor de su vida y compartir ese momento al lado de sus familiares y amigos muy cercanos.

“Es loco volverse a enamorar, ya no creía más en el amor y había perdido todas las esperanzas, pero lo vi y me dio ganas a proyectarme a muchas cosas”, dijo la modelo en una entrevista a Trome.

7. SU CUENTA DE ONLYFANS ES UN ÉXITO

Desde que abrió su cuenta en Onlyfans en junio de 2020, Xoana González ha compartido más de 360 videos. La modelo cuenta que al comienzo solo eran fotos sexys de ella, pero que luego decidió mostrar un poco más de piel y salir acompaña de su amado esposo. Durante una entrevista con Magaly Medina, la modelo contó que puede ganar hasta 9.000 dólares mensuales con su contenido en dicha red social para adultos.

8. ES ACTRIZ PORNO

Luego de incursionar en el mundo del Onlyfans, la modelo argentina se dio cuenta de que quería mostrar mucho más que solo fotos sexys. Es así como un día le dijo a su esposo Javier que quería ser actriz porno. Luego de conversarlo bastante, el empresario aceptó salir en los videos.

“Si no me estoy prostituyendo y no me estoy acostando con otras personas y solo estoy teniendo relaciones sexuales con mi esposo, no lo veo mal. Si el placer también se puede monetizar, ¿por qué no?”, dijo la modelo para las cámaras del programa ‘Crónicas de Impacto’.

9. PRACTICA POLE DANCE

A Xoana le gusta estar en constante aprendizaje y más si lo aprendido lo puede aplicar en sus videos eróticos. Es por eso que, desde hace unos meses, la modelo practica pole dance, también conocido el baile en barra.

10. DESEA ADOPTAR

En marzo de este año, la argentina reveló que iba a congelar sus óvulos para convertirse en madre en un mediano plazo junto a su esposo Javier González. Sin embargo, recientemente la modelo compartió a través de su cuenta de Instagram que su pareja se acaba de realizar la vasectomía porque han tomado la decisión de no tener hijos. Asimismo, manifestó que se siente motivada para adoptar hermanos dentro de unos años.

“Me siento mucho más motivada sobre adopciones de hermanos para dentro de unos años ( si son mayores de 5 años y son dos o más, es mucho más fácil y siguen siendo tus hijos no importa si tiene meses o 10 años de edad, si es de tu sangre o no, yo pienso y siento así, solo pido respeto)”, escribió la argentina en su cuenta de Instagram.

“Elijo no traer más superpoblación que contamina y destruye el planeta y darle amor a los que ya están en este mundo tan cruel”, respondió Xoana a una de sus seguidoras que la cuestionó por su decisión de no ser madre.