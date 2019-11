Xoana González y su expareja Rodrigo Valle se reencontraron en el programa de Magaly Medina. La argentina le hizo una dura revelación a Valle: le confesó que había estado con su mejor amigo.

“Era mi vecino. Me sentía dolida porque él no me buscaba, no me decía que era linda. Esos cuatro meses hice cosas que sé que no me va a perdonar”, contó.

“Yo me sentía súper mal y despechada, quería darle donde más le dolía”, agregó la modelo.

Xoana relató que tras haberse separado unos días de Valle fue a la casa de su vecino para que le explicara que si una tercera persona se había metido en su relación.

“Yo estaba llorando, angustiada y quería saber si había una tercera en discordia. Abrazo va, abrazo viene, y cómo perrito abandonado me sentí bien cómoda”, relató.

Xoana González contó, además, que esa no fue la única vez que estuvo con el mejor amigo de Rodrigo, pues ‘pasó’ varias veces. La modelo dijo que su comportamiento no fue el adecuado. “Sé que estuve mal”, indicó.

Por su parte, Rodrigo Valle, sorprendido con la noticia, manifestó que si “había una ventanita, se cerró”, descartando así que en el futuro pueda regresar con la argentina.

“Yo no fui a llorar a ninguna amiga tuya”, sostuvo Valle.

“Te agradezco porque puedo vivir más tranquilo, me saqué un hueso de encima. Las cosas pasan por algo, aprendí un montón de lo malo, y de lo bueno disfruté [...] Ya no me quiero enfermar. No las tengas [esperanzas] conmigo”, concluyó.